Барнауууууул! Или как небольшие города завоевывают себе славу на ТВ

- На сцену, канальи! – с этими словами Михаил Боярский выталкивает на площадку Дмитрия Нагиева и Дмитрия Маликова. А в это время на сцене певец в розовом блестящем (играет его актер Алексей Парасич – прим. авт.) истошно орет в микрофон: «Барнаууууууул!».

Это сцена из нового ролика рекламы спутникового телевидения МТС. Как оказалось, слово «Барнаул» в уста актера вложила уроженка столицы Алтайского края, второй режиссер проекта Алеся Казанцева. Именно благодаря ей столица мира (а именно так называют свой город барнаульцы) вновь засветилась на ТВ.

- Изначально в сценарии певец кричал со сцены «Краснояяяярск!». Я говорю на встрече группы: «Пожалуйста-пожалуйста, давайте не Красноярск, а Барнаул!», - пишет Алеся у себя на страничке в ФБ. - Я же из Барнаула. И мне ТАК хотелось, чтобы именно Барнаул. Кто-то начал свои города предлагать, но я Барнаул «отжала». Барнаул везде пролезет. Я себе так карьеру в Москве сделала.

Краткое содержание ролика - известные актеры вынуждены выступать на гастролях, хотя очень хотели бы сейчас просто, как обычные люди, полежать дома перед телевизором, поесть холодец и посмотреть хороший фильм.

Реклама МТС Спутниковое ТВ В гримерке (Маликов, Нагиев, Боярский) (2018).

И тут режиссер объясняет Маликову, каким должен быть «хороший фильм»:

- Фильм про плохих парней! Хочу, чтобы убили кого-то! Хочу, чтобы мочили! Девять тысяч трупов хочу!

В чистовом варианте, все вышло, конечно, более скромно. В ролике Маликов заявляет:

- И никакого пианино! Волосы в хвост – и фильм про плохих парней!

- Или про любовь чего-нибудь, - томно добавляет Нагиев.

- Или про уничтожение планет! – не унимается Маликов.

МТС I Спутниковое ТВ I Как снимали ролик.

На этом моменте их светлые мечты прерываются надрывным воплем «Барнауууууул!».

Кстати, после съемок Дмитрий Маликов рассказал, какие фильмы он на самом деле любит:

- Люблю исторические фильмы, люблю содержательное и философское кино. Люблю посмеяться и погрустить. Я вообще сентиментальный человек. Я стараюсь пропустить стаканчик чего-нибудь во время просмотра – пивка, например, или джинчику. Потом любое кино заходит гораздо лучше.