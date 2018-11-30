Положен ли «приз» за стукачество на соседа-предпринимателя

Жители столицы края активно обсуждают объявления комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула. Они размещены в СМИ, в управляющих компаниях и в зданиях различных государственных ведомств. В них представители исполнительной власти просят граждан сообщить на «горячую линию» о фактах незаконного предпринимательства. Многие граждане сочли это предложение оскорбительным.

«Сколько живу, такого позора не помню»

- Эта листовка изначально подразумевает, что русские люди подлые, будут заниматься доносительством. Тот, кто сочинил эту листовку, разделяет нас всех на белых чиновников и черное, тупое, подлое народное быдло. Сколько живу на свете, а такого позора не помню, - написала, к примеру, Светлана Мелентьева (комментарий к посту «Сдай соседа: власти развешивают листовки с просьбой сообщать о самозанятых людях» в блоге «Территория смыслов»).

- Мне очень интересно, а кого сдавать-то? Бабушек, продающих картошку, чтобы не умереть? Или учителя, у которого кредит и зарплата 15 тыс. рублей? Учитывая новый закон о самозанятых, очень много людей попадает под колпак налоговой службы, - пишет автор поста.

Пост с фото объявления от комитета по финансам Барнаула активно распространился в социальных сетях. Особенно зацепило это сообщение самозанятых художников и других людей творческих профессий.

- Художники все самозанятые, деньги не платят, а он все равно рисует! Всех подряд можно хватать, - написал Федор Морозов в Фейсбуке.

Барнаулец Владимир Прокудин заметил, что самый простой путь для этого – зайти в соцсети и ловить каждого второго, кто предлагает свои работы на продажу. После этого на него обрушился поток возмущений о том, что не нужно подсказывать легких путей для фискальных организаций.

Скриншот с группы "Территория смыслов"

Художник – личность свободная. Но не сильно

Как оказалось, опасения граждан не напрасны. В городском комитете по финансам подтвердили «КП», что они действительно ведут работу против незаконного предпринимательства. По некоторым видам такой незаконной деятельности они прошлись конкретно, в частности, по продаже собственных картин:

- Деятельность художника, который систематически пишет картины на заказ или осуществляет их продажу, является предпринимательской и подлежит регистрации. В случае, если гражданин имеет в собственности объекты недвижимости и сдает их в аренду, он обязан декларировать данные доходы и уплачивать налог на доходы физических лиц. Доходы граждан от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах продукции растениеводства и цветоводства по налоговому законодательству налогообложению не подлежат.

Так что бабушки-огородницы могут спать спокойно, чего не скажешь о девушках-декретницах, которые подрабатывают изготовлением пряников, тортиков или вязанием, регулярно размещая объявления в Сети. Ведь если продажи эти носят системный характер, нужно платить налоги.

Они пользуются нашими школами и садиками

Комитет по финансам разъяснил, почему важно выводить бизнес из тени. В ответе на запрос «КП» они написали, что из-за незаконных предпринимателей ограничиваются конкурентные условия для легального бизнеса, а бюджет и внебюджетные фонды недополучают средства.

- При этом работники теневого бизнеса пользуются школами, детскими садами, спортивными объектами, дорогами, объектами благоустройства, которые строятся и содержатся за счет средств бюджета города, - подчеркнули в ведомстве.

Кстати

Некоторые люди сравнили просьбу комитета по финансам с библейской историей про тридцать серебряников. Дескать, людей провоцируют на доносы за вознаграждение. Однако на деньги сознательные граждане, решившиеся рассказать «про соседа» могут не рассчитывать.

- Граждане предоставляют информацию добровольно, большая ее часть поступает анонимно, соответственно, вознаграждения не выплачиваются, - сообщили комитете.

Запишите телефончик

Номер «горячей линии» по приему сообщений от граждан: +7 (3852) 37-17-37.

О чем можно сообщить на «линию»:

- о сдаче жилья в аренду;

- осуществлении ремонта и техобслуживания автотранспортных средств;

- оказании бытовых услуг без регистрации;

- найме работников без заключения трудовых договоров без уплаты налогов, а также о других фактах незаконного предпринимательства.

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Налог на самозанятых одобрили во втором чтении

Самозанятые – это индивидуальные предприниматели, которые работают сами на себя, в одиночку. То есть, всякие репетиторы, нянечки, сиделки, ремонтники и пр. Большинство из них сейчас находятся «в тени» - им предлагают раскрыться перед государством. Ставка налога – щадящая. 4% для тех, кто оказывает услуги физическим лицам. И 6% для тех, кто работает с компаниями (подробнее)