2018-11-30T07:25:08+03:00
Общество

Алтайские энергетики перешли в режим повышенной готовности

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Филиал «Алтайэнерго» объявил о переходе в режим повышенной готовности. В регионе действует штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, вечером 29 ноября и ночью 30 ноября ожидается очередное ухудшение погоды: сильный порывистый ветер, снег, метель. Алтайские энергетики мобилизовали силы и средства для оперативного устранения последствий неблагоприятных погодных явлений.

Во всех семи производственных отделениях филиала в «боевой» готовности находятся 198 бригад, в составе которых 588 человек и 227 единиц специальной техники. Для обеспечения резервного энергоснабжения социально-значимых объектов к работе готовы 20 передвижных резервных источников снабжения электроэнергией. Усилен состав дежурных диспетчерских служб, работает оперативный штаб.

Энергетики просят жителей проявить осторожность во время снегопадов, усиления ветра и гололеда. В частности, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях в энергетическую компанию по бесплатному телефону 8-800-1000-380 или отделение МЧС по номеру 112 с мобильного телефона.

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