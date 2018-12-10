2018-12-10T18:50:52+03:00
Происшествия

Девятилетняя девочка провалилась в Барнауле в яму с кипятком

Ребенок с ожогом ноги находится в больнице
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Девятилетняя девочка провалилась в Барнауле в яму с кипяткомДевятилетняя девочка провалилась в Барнауле в яму с кипяткомФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Девятилетняя девочка получила сильный ожог ноги в Барнауле, после того как провалилась в яму с кипятком, образовавшуюся из-за коммунальной аварии.

ЧП произошло сегодня, 10 декабря, около полудня по адресу: ул. Маяковского, 8. Об этом рассказала мать подруги пострадавшей девочки сообществу «Инцидент Барнаул».

В частности она сообщила, что девочки шли со школы. Вдруг у здания «социальной защиты» они увидели облако пара, который шел из-под снега. Одна из школьниц решила сфотографироваться с паром, но провалилась и начала сильно кричать. Ее дочка вытащила подругу из-под снега. У пострадавшей девочки оказались обварены ноги. Подруга стянула с нее сапоги и начала прикладывать к ранам чистый снег.

– Самое страшное, что никто из взрослых не вышел из своих домов, хотя ребёнок очень сильно кричал, что она хочет жить! И проходящие мимо тоже не обращали внимания, – написала Елена о подробностях произошедшего.

Она же добавила, что в какой-то момент к девочкам подошла женщина, которая проходила мимо. Елена утверждает, что она помогла поднять ребенка, после чего пошла дальше. В итоге «скорую» вызвали сотрудницы «социальной защиты». В настоящее время девочка находится в Ожоговом центре городской больницы №3.

Тем временем, в пресс-службе городской администрации сообщили, что на месте, где пострадала девочка, произошло повреждение теплотрассы. Под отключение отопления попали 3 многоквартирных дома и 20 частных жилых домов, а также 2 административных здания. Специалисты «БТСК» ведут аварийные работы.

В следственном управлении СК России по Алтайскому краю сообщили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
На молодежной дискотеке в Италии погибли шесть человек и 59 пострадали из-за шутки с газовым баллончиком
Трагедия произошла на популярной вечеринке «Коринальдо» возле Анконы, жертвами давки стали пять подростков 14 -16 лет и женщина 39 лет, передает наш собкор в Италии Татьяна Огнева-Сальвони
Новости 24
Владельца обнаруженной после угона «семерки» разыскивают в Барнауле
Память воинов-афганцев почтили в Барнауле
Барнаульским детям после прививок стали дарить игрушки
Представители Алтайского медуниверситета стали факелоносцами эстафеты огня Универсиады-2019
В день эстафеты огня Алтайский медуниверситет открыл два спортзала
В Барнауле закрыли для проезда грузовиков Старый мост
В Барнауле потеплеет до -4 градусов
ДТП с машиной автошколы произошло в Барнауле
Романенко: Два представителя Алтая в Генсовете «Единой России» - знак доверия региону
Стало известно имя министра спорта Алтайского края
Ребенка и девушку сбили в Барнауле на пешеходных переходах
Мошенники украли со счета жительницы Рубцовска полмиллиона рублей
Алтайский губернатор прокомментировал вступление в «Единую Россию»
Более сорока человек эвакуировали в Барнауле из-за пожара в многоэтажке
Дефицит молибдена в организме вызывает серьезные нарушения здоровья
Барнаульцы заметили лыжника на крыше торгового центра «Весна»
Более 3 тысяч кубометров снега вывезли за выходные из Барнаула