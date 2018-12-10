Девятилетняя девочка провалилась в Барнауле в яму с кипятком

Девятилетняя девочка получила сильный ожог ноги в Барнауле, после того как провалилась в яму с кипятком, образовавшуюся из-за коммунальной аварии.

ЧП произошло сегодня, 10 декабря, около полудня по адресу: ул. Маяковского, 8. Об этом рассказала мать подруги пострадавшей девочки сообществу «Инцидент Барнаул».

В частности она сообщила, что девочки шли со школы. Вдруг у здания «социальной защиты» они увидели облако пара, который шел из-под снега. Одна из школьниц решила сфотографироваться с паром, но провалилась и начала сильно кричать. Ее дочка вытащила подругу из-под снега. У пострадавшей девочки оказались обварены ноги. Подруга стянула с нее сапоги и начала прикладывать к ранам чистый снег.

– Самое страшное, что никто из взрослых не вышел из своих домов, хотя ребёнок очень сильно кричал, что она хочет жить! И проходящие мимо тоже не обращали внимания, – написала Елена о подробностях произошедшего.

Она же добавила, что в какой-то момент к девочкам подошла женщина, которая проходила мимо. Елена утверждает, что она помогла поднять ребенка, после чего пошла дальше. В итоге «скорую» вызвали сотрудницы «социальной защиты». В настоящее время девочка находится в Ожоговом центре городской больницы №3.

Тем временем, в пресс-службе городской администрации сообщили, что на месте, где пострадала девочка, произошло повреждение теплотрассы. Под отключение отопления попали 3 многоквартирных дома и 20 частных жилых домов, а также 2 административных здания. Специалисты «БТСК» ведут аварийные работы.

В следственном управлении СК России по Алтайскому краю сообщили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.