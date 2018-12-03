Раненую лебедушку спас от смерти ее возлюбленный

Лебединая верность существует на самом деле. Лебедушка Красотка и ее возлюбленный, который так и остался безымянным, доказали это в очередной раз.

Произошла эта история в середине ноября в Красногорском районе Алтайского края. Сторож мехтока услышал ночью сильный удар, видеокамеры показали мелькнувший силуэт, а в небе беспокойно кричал лебедь – словно звал на помощь. Мужчина выскочил и обнаружил израненную белую лебедушку – грациозная птица ударилась о здание и тщетно пыталась подняться на крыльях, но силы оставляли ее… В небе же, над местом падения лебедицы, появился самец, он все кружил вокруг, издавая душераздирающие крики, словно плакал или звал на помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/680463" frameborder="0"></iframe> Лебедушку выпускают к сородичам.Видео: Ксения Шубина

Разве можно остаться к этому равнодушным? Вот и у сурового сельского охранника дрогнуло сердце – он развернул настоящую операцию по спасению грациозной птицы. Лебедушку отправили на лечение в Барнаул к Артему Кучеру, ветврачу и руководителю краевой организацию помощи диким животным «Ноев ковчег».

- С лебедями это случается крайне редко, чтобы они в полете врезались в здание. Скорее всего, птица была сильно ослаблена из-за перелета, да и непогода сыграла свою роль. Возможно, лебедь вначале налетела на линию электропередачи и после этого в здание. Возможно, ее ослепил свет фонарей, - предположил Артем.

Общаются мыслями?

Красотка ровно три дня отказывалась от еды, и именно из-за этой голодной забастовки ветврач переживал больше всего. С гематомами все понятно, но как заставить животное пережить стресс? Любопытно, что ровно столько же времени ее возлюбленный кружил над местом падения лебедки. А потом, что-то произошло – Красотка взялась за еду, а ее возлюбленный вспорхнул и улетел. Кто знает, может эти птицы умеют общаться мыслями, на расстоянии?

Окрепшую лебедушку привезли в Лебединый заказник и на второй день празднования «Алтайской зимовки» (2 декабря) ее выпустили к сородичам. Птица плюхнулась в воду, ошарашенная, но счастливая поплыла в сторону сородичей. Те ее приняли, начали курлыкать что-то между собой на лебедином. Вот только возлюбленного лебедя никто так и не увидел рядом…

2 декабря птицу выпустили к сородичам. Фото алтайского управления по туризму

Они обязательно встретятся!

- Они обязательно встретятся! Сто процентов! – утверждает Артем Кучер. – Ее партнер точно не полетел дальше на юг, так как в это время они остаются уже на зимовку. А здесь не так уж и много мест, где обитают лебеди. Они всю зиму перемещаются между Лебединым озером, проталинами Катуни и Бии, потеряться им негде.

На вопрос, мог ли лебедь найти себе лебедиху помоложе, пока Красотка выздоравливала, Артем категорически говорит:

- Конечно, нет! Лебеди моногамны, расстаются со своими партнерами только в случае смерти! Они узнают друг друга по голосу, вот увидите.