Пять самых интересных фактов об «Алтайской зимовке-2018»

Праздник «Алтайская зимовка» в 2018 году был юбилейным – его проводили в регионе уже в пятый раз. Возможно, поэтому многое здесь было необычным.

Изменили место празднования

Во-первых, само празднование проходило в необычном месте – на «Бирюзовой Катуни». Раньше это были площадки Барнаула, Белокурихи, Бийска и районов края. Смена площадки – чистый эксперимент со стороны организаторов, его цель – показать туристический потенциал региона. Ведь многие туристические маршруты, по словам директора Алтайтурцентра Татьяны Сажаевой, проходят через Чуйский тракт. По скромным прогнозам организаторов, выбраться на территорию ОЭЗ должно было около 2 тыс. туристов. Но приехало больше.

Приехали столичные журналисты

Во-вторых, освещать праздник прибыли журналисты телеканала «Поехали!». Как рассказал режиссер проекта «Тужур. Дневник двух журналистов» Рустем Однобаев, они долго выбирали место и зимнее событие, в итоге решили лететь на Алтай. По проекту двое молодых журналистов едут в глубинку и красочно описывают то, что видят на своем пути. Ребятам очень понравилась природа Алтая, а вот про Барнаул они сказали, что в нем «мало достопримечательностей». Столица края их удивила одним – девушками.

- По проекту парни ходили по улицам города и спрашивали, что здесь можно попробовать. И впервые им предлагали не какое-то блюдо или ресторан. Красивые интересные девушки звали их к себе домой! Такое у нас было впервые! Это просто шок! В итоге мы все-таки сняли сюжет дома у одной из девушек, которая приготовила круассаны, - рассказал режиссер.

Экстремальный велопробег

В-третьих, впервые на «зимовке» состоялся экстремальный велопробег. Команда из Бийска «Алтаймарафон» ехала на летних велосипедах до «Бирюзовой Катуни от с. Алтайского (самые отчаянные) и от Бирюксинского перевала (большинство). Это 73-50 км по снегу при температуре -16 градусов.

История лебединой любви

В-четвертых, на второй день праздника (2 декабря) в воды незамерзающего озера в Лебедином заказнике (Смоленский район) выпустили лебедушку, пережившую трагическую и в тоже время удивительно прекрасную историю. Лебедушка поранилась и не могла взлететь, а ее возлюбленный «позвал» к ней на помощь сельчан. Лебедушку выходили, окольцевали и отпустили. В заказнике надеются, что она вскоре найдет своего суженого, который спас ее от смерти.

Стало известно, откуда прилетают птицы

И, в-пятых, на «Алтайской зимовке» стало известно, что лебеди прилетают в наш регион из северной тундры. Эта гипотеза выдвигалась два года назад, теперь ученые-орнитологи ее подтвердили. Об этом сообщил Илья Дудин, начальник отдела особых охраняемых территорий министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

- Лебеди прилетают к нам из салехардской тундры. Алтай для них, по сути, курорт, - сказал он.

По словам егеря заказника Владимира Никулинского, в этом году лебедей на озере не стало больше. Сейчас их около 700-750. Птицы чувствуют себя на озере прекрасно и не собираются менять место зимней зимовки.