Комментатор из Барнаула получил премию «Голос спорта»

Комментатор из Барнаула Михаил Меламед стал обладателем премии «Голос нации».

Это первая национальная премия спортивных комментаторов. Наш земляк Михаил Меламед победил в номинации «Новый голос спорта - 2018». Награждение состоялось накануне в Олимпийском комитете России.

- Друзья! Спешу поделиться радостью! Сегодня Российская Ассоциация Комментаторов объявила меня победителем 1-ой национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта» в номинации «Новый голос спорта - 2018»! – пишет Михаил на своей страничке во «Вконтакте». – И снова огромное спасибо всем, кто мне помогал в конкурсах, верил и поддерживал. Приятно и ответственно настолько, что коленки подкашиваются, и руки дрожат.

Пользуясь случаем, новоиспеченный победитель выразил благодарность руководителям телеканала «Матч ТВ» где он трудится в настоящее время - Наталье Билан и Антону Галкину, а также наставникам с Первого канала Ольге Черносвитовой и Василию Конову.

- А еще спасибо Владимиру Стогниенко за то, что много лет равняюсь на его репортажи, Елене Афанасьевой за начало пути, а Эмме Гаджиевой за конкуренцию и приятное знакомство! – продолжает Михаил рассыпаться в благодарностях. – Ну а персональный низкий поклон и глубочайшее уважение моему проводнику в этот мир - Виктору Гусеву.

Напомним, Михаил Меламед начинал свою журналистскую карьеру в Барнауле. Несколько лет он был ведущим передачи «Чемпион». Год назад он принял участие в конкурсе комментаторов, организатором которого являлся телеканал «Матч ТВ». Главным призом был контракт с телекомпанией.

Помимо этого барнаулец участвовал в конкурсе народных комментаторов на «Первом канале». Тогда ему выпал уникальный шанс – поработать в паре с Виктором Гусевым. Вместе они провели репортаж матча «Россия – Испания». После него Гусев назвал Меламеда «фартовым», так как наша сборная сыграла с грандом вничью – 3:3.

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