30-градусные морозы идут в Барнаул

Комфортная для прогулок погода сменится резким похолоданием в Барнауле – синоптики обещают до -29 градусов мороза.

Погода начнет портиться уже в пятницу, 30 ноября. Столбики термометра в краевой столице поднимутся до - 1...+1 градуса, но в течение дня похолодает. Ночью температура воздуха опустится до - 21...-23 градуса. При этом ожидаются осадки, временами сильные, в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, метель, ветер 13-18 метров в секунду с порывами до 23 метров в секунду и гололед.

В первый день календарной зимы в Барнауле обещают - 14...-16 градусов мороза с северо-западным ветром 7-12 метров в секунду. В ночь на воскресенье, 2 декабря, температура воздуха опустится еще ниже, чем в предыдущую ночь, и составит -23...-25 градуса. Днем осадков не предвидится, температура составит -15...-17 градусов.

На следующей неделе в Барнаул придут настоящие сибирские морозы! В среду, 5 декабря, ночная температура достигнет -31 градуса! А дневная составит -28. Никакого потепления не будет и в последующую неделю, поэтому у горожан есть еще несколько дней для того, чтобы подготовить автомобиль к морозам и достать из дальнего ящика теплые вещи.

Спасатели тем временем напоминают о необходимости воздержаться от дальних поездок. В городе нужно уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения, останавливаться на проезжей части, двигаться слишком близко к осевой линии дороги.

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