ДТП на алтайской трассе: КамАЗ в кювете, трактор разорвало пополам

На алтайской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого трактор разорвало пополам, а КамАЗ слетел в кювет. Все случилось в четверг, 29 ноября, в Алейском районе на 141 километре трассы А-322.

Фото: Сергей Сергеев

Как рассказали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, около 9 часов утра трактор «Беларусь» двигался по обочине, чистил дорогу. Водитель 1962 года рождения не справился с управлением, задел ковшом бордюр, в результате транспортное средство откинуло на проезжую часть, где в попутном направлении двигался КамАЗ под управлением водителя 1969 года рождения.

В результате аварии пострадал водитель трактора, ему потребовалась помощь врачей, сейчас он находится в больнице. По факту происшествия проводится проверка.

Фото: Сергей Сергеев

Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «Барнаул 22». Пользователи удивились, какой силы должен был быть удар, чтобы трактор разорвало пополам.

- Там много и не надо силы, чтоб трактор пополам порвать. У тракторов (в данном случае МТЗ-1221) нет рамы, там полурама, выглядит как порядка 8 болтов, которые скрепляют двигатель через сцепление с коробкой передач и задним мостом. При ударе эти болты вырывает, и двигатель полетел с передним мостом в одну сторону, а коробка передач и задний мост с кабиной полетели в другую. Чтобы добраться у трактора к вилке сцепления с выжимным подшипником, трактор вот таким методом и раскатывают на две части. Это у грузовиков рама, потому что им надо груз возить и равномерно нагружать все оси, а трактор для другого. У него, чем меньше вес, тем выше проходимость по полям, - считает подписчик паблика Алексей Красников.