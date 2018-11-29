Барнаул ждет грандиозное шоу роботов-звезд!

С 8 декабря в городе начинаются гастроли самых популярных роботов с искусственным интеллектом, приехавших со всего мира. Многонациональная команда спортсменов, стендаперов, танцоров – настоящий робоблокбастер на втором этаже ТРЦ «ARENA»!(0+)

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Шоу «RoboStars», стартующее всего через пару недель, рискует стать самой качественной семейной программой Сибири. Организаторы тура роботов-звезд обещают удивить родителей и детей выдающимися способностями механических артистов.

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Пока завеса таинственности скрывает точную программу выступлений. Но уже сейчас известно, что Барнаул ждет 5 техношоу, цирк роботов, выступление Гарика – первого стендапера среди роботов, соревнования людей и роботов в скорости, знании, внимательности, и даже лекция по робототехнике от профессора-андроида.

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Взять интервью у самой симпатичной ведущей реалити-шоу, а после погонять в футбол с российской лигой робоспортсменов и с замиранием сердца понаблюдать за завораживающим шоу молний – кто откажется от такого веселья? На шоу «RoboStars» горожане проведут время со своими детьми не просто интересно. Пожалуй, только здесь сибиряки увидят и узнают максимально много о мире искусственного интеллекта, в котором предстоит жить нашим детям.

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Выступления роботов-звезд заинтересуют мальчишек и девчонок всех возрастов. Создатели проекта обещают показать новый уровень зрелищности и удивительные возможности артистов «RoboStars». Шоу подобного формата в России еще не было.

Пока «RoboStars» держит интригу. Но немножко подсмотреть за роботами и узнать об эксклюзивных акциях для детей можно здесь http://robostars.ru/barnaul/ и здесь https://vk.com/robostars_barnaul

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