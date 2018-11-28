2018-11-28T12:28:53+03:00
Общество

Все растает, а потом превратится в лед: На Алтае ожидается потепление до +4

29 ноября будут метель, сильный ветер и гололедица
Иван ОЛЕКСЮК
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Ночью температура воздуха составит -4... -9 градусов.Ночью температура воздуха составит -4... -9 градусов.Фото: Борис КОКУРИН
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В Алтайском крае ожидается нешуточное потепление. 29 ноября в отдельных районах воздух прогреется до +4 градусов, но не спешите радоваться. Вместе с оттепелью на регион обрушатся метели, гололедица и сильный ветер до 23 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит -4... -9 градусов, в северных районах -10...-15 градусов. Днем потеплеет до -1...+4 градусов.

Тем, кто планирует в это время дальние поездки, нужно быть особенно внимательным. Важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки. Проверьте срок годности огнетушителя, есть ли в машине буксировочный трос. Перед поездкой хорошо зарядите телефон.

- При осадках, ухудшающих видимость, при движении на автомобиле следует уменьшить скорость до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар, не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. Нужно неукоснительно соблюдать дистанцию и скоростной режим, - предупреждают спасатели.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. На улице держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, которые могут рухнуть. Никогда не нужно стоять под балконами. При усилении ветра лучше убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении. Нельзя парковать автомобили у старых деревьев и под балконами.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.

При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких.

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