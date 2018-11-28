Виктор Томенко о поднятии цен на проезд: обсуждать планы надо не только с перевозчиками, но и с жителями

В Барнауле собираются в очередной раз поднять цены на проезд в общественном транспорте. На этом настояли перевозчики, которые не первый год жалуются на нехватку денег – на обновление парка, зарплаты и т.д.

Напомним, на днях стало известно о решении увеличить стоимость проезда в маршрутных автобусах с 20 до 25 рублей, в автобусах большой вместимости - с 20 до 23, в трамваях и троллейбусах — с 19 до 21 рубля. Единый тариф предусмотрен по транспортным картам - 21 рубль.

- На аппаратном совещании в правительстве Алтайского края 26 ноября глава Барнаула Сергей Дугин доложил, что администрация города собирается поднять цены за проезд в общественном транспорте с 1 января 2019 года. Поскольку цены на проезд регулируются исключительно администрацией Барнаула, губернатор Виктор Томенко обратил внимание Сергея Дугина на то, что мэрия должна обсуждать планы по повышению цены не только с автоперевозчиками, но и с жителями города – объяснять, чем вызвано будущее повышение. Губернатор также подчеркнул, что повышение цены на проезд не может быть выше роста средней зарплаты и пенсии, - рассказал Дмитрий Негреев, начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике

Кстати, если судить по опыту других регионов, решить проблему общественного транспорта можно не только за счет кармана жителей – покупкой новых автобусов, финансовой поддержкой и пр.

- Есть много вариантов, как решить проблемы транспорта. Как минимум, увеличить в бюджете расходы на поддержку, - рассказал Долженко. – В соседних регионах – Новосибирской и Кемеровской областях – цены на проезд ниже краевых. Там власти помогают обновлять автопарк. У нас такого нет. Мы предлагаем рассмотреть варианты приобретения техники вскладчину между перевозчиками и городом или предоставить льготные кредиты на покупку транспорта, чтобы часть выплат брало на себе государство, - рассказал исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николай Долженко.

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