Ледовые катки 2018-2019 в Барнауле: дата открытия, расписание, цены на билеты

В Барнауле сейчас хорошая погода для прогулок. Однако разнообразить прогулки можно и походом на каток. Такой вид активности отлично тренирует мышцы и выносливость, закаливает организм, а также дарит очень много положительных эмоций. Если вы мечтаете научиться кататься на коньках, то сейчас именно то время, когда можно и нужно это сделать. «Комсомолка» узнала, какие крупные городские катки уже работают и сколько там стоит взять коньки на прокат.

Открытый каток в парке культуры и отдыха «Центральный»

Адрес: Социалистический проспект, 11, тел. 8 (3852) 63-45-75

Время работы:

- вт-вс с 10.00 до 19.00

Цены на билет:

- со своими коньками – 80 рублей/час

- с коньками в прокат – 90 рублей/час

В парке работает гардероб, буфет и пункт проката коньков.

«Льдинка» (крытый и открытый катки)

Адрес: улица Энтузиастов,12в, тел. 8( 3852) 22-64-97

Время работы:

- пн-пт: с 12.00 до 21.00

- сб-вс: с 11.00 до 22.00

Цены на билет:

- вход со своими коньками: открытый каток – 100 рублей и крытый – 150 рублей без ограничений.

- вход с коньками в прокат: открытый каток – 150 рублей/час, крытый – 200 рублей/час.

Катки располагаются на территории парка спорта Алексея Смертина. Имеются теплые раздевалки, есть где перекусить и отдохнуть.

Открытый каток на стадионе «Лабиринт»

Адрес: улица Юрина, 197, тел. 8 (3852) 49-2482

Время работы:

- пн-вс с 11.00 до 20.00

Цены на билет:

- с прокатом 100 рублей/час

- со своими коньками 50 рублей (без ограничений).

Здесь можно заточить коньки, переобуться и перекусить.

Открытый каток в парке активного отдыха «Экстрим»

Адрес: проспект Ленина, 152 д, тел. 8 (3852) 39-03-10

Время работы:

- пн-пт с 14.00 до 21.00

- сб-вс с 10.00 до 21.00.

Цены на билет:

- со своими коньками 70 рублей (без ограничений);

- с коньками в прокат 120 рублей/час.

На территории работает теплая раздевалка, камера хранения и кафе. Для детей предусмотрена отдельная зона для катания.

Каток в ТРЦ «Галактика»

Адрес: проспект Строителей, 117, ТРЦ «Галактика», тел. 8 (3852) 57-16-11

Время работы:

- пн-вс с 10.00 до 22.00.

Цены на билет в будние дни до 18.00:

- со своими коньками: дети до 12 лет - 150 рублей/час, взрослые – 200 рублей/час

- с коньками в прокат: дети до 12 лет – 200 рублей/час, взрослые – 250 рублей/час

Цены на билет в выходные, праздничные дни и будние после 18.00:

- со своими коньками: дети до 12 лет - 200 рублей/час, взрослые – 250 рублей/час

- с коньками в прокат: дети до 12 лет – 250 рублей/час, взрослые – 300 рублей/час

Здесь можно перекусить, попросить помощи инструктора, взять напрокат защиту.

Лыжная база «Локомотив»

Адрес: улица Кутузова, 140, тел. 8 (3852) 29-31-23

Время работы:

- пн-вс с 9.00 до 16.00

Цены на билет:

- со своими коньками – 50 рублей/час

- с коньками в прокат – 100 рублей/час

В парке работает гардероб и пункт проката коньков.

Каток в парке развлечений и отдыха «Арлекино»

Адрес: улица Георгия Исакова, 149а к6, тел. 8 (3852) 60-28-26

Время работы:

- пн-вс с 12.00 до 22.00

Цены на билет:

- со своими коньками – 50 рублей (без ограничений)

- с коньками в прокат – 100 рублей/час

В парке работает гардероб, буфет и пункт проката коньков.

Семейно-развлекательный комплекс «Березка»

Адрес: Павловский тракт, 260, тел. 8 (3852) 25-31-50

Время работы:

пн-чт с 15:00 до 20:00, сб-вс – с 10:00 до 20:00

Цены на билет:

- со своими коньками – 150 рублей (без ограничений)

- с коньками в прокат – 100 рублей (без ограничений).