2018-11-28T07:54:24+03:00
Происшествия

Неуправляемый трамвай протаранил около 10 автомобилей в Барнауле

Авария произошла на улице Советской Армии [фото, видео]
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Роман ВиноградовФото: Роман Виноградов
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Неуправляемый трамвай снес зеркала и помял не меньше десяти автомобилей. Вагон двигался по улице Советской Армии в сторону Павловского тракта. Авария произошла в среду, 28 ноября, около 9 часов утра. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул 22».

Неуправляемый трамвай протаранил около 10 автомобилей в Барнауле.

- Я около 20 машин насчитал, - высказал мнение Алексей Мартышкин в комментариях к аварии.

- Там уже было подобное происшествие в октябре, но только трамвай врезался в другой трамвай. Тормоза отказывали. Может, тут тоже самое, - говорит Денис Клименко.

Место аварии Фото: со страницы vk.com/barneos22

Место аварииФото: со страницы vk.com/barneos22

- Кто этот хлам на рельсы выпустил? – возмущается Кирилл Лесных.

- Раньше за сто метров звонок включали, как только из двора выезжаешь, а теперь просто на таран берут, - пишет Дмитрий Склёмин.

- Там уже было подобное происшествие в октябре, но только трамвай врезался в другой трамвай. Тормоза отказывали. Может, тут то же самое, - говорит Денис Клименко.

Место аварии Фото: со страницы vk.com/barneos22

Место аварииФото: со страницы vk.com/barneos22

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По данным городского отделения пропаганды ГИБДД, никто не пострадал. Устанавливается точное количество участников аварии. По предварительным данным, повреждено от пяти до восьми автомобилей.

Фото: Роман Виноградов

Фото: Роман Виноградов

Как сообщают очевидцы, среди пострадавших оказались и те, кто ехал по левой полосе, не нарушая правил дорожного движения.

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