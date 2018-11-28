Неуправляемый трамвай снес зеркала и помял не меньше десяти автомобилей. Вагон двигался по улице Советской Армии в сторону Павловского тракта. Авария произошла в среду, 28 ноября, около 9 часов утра. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул 22».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/679697" frameborder="0"></iframe> Неуправляемый трамвай протаранил около 10 автомобилей в Барнауле.

- Я около 20 машин насчитал, - высказал мнение Алексей Мартышкин в комментариях к аварии.

- Там уже было подобное происшествие в октябре, но только трамвай врезался в другой трамвай. Тормоза отказывали. Может, тут тоже самое, - говорит Денис Клименко.

- Кто этот хлам на рельсы выпустил? – возмущается Кирилл Лесных.

- Раньше за сто метров звонок включали, как только из двора выезжаешь, а теперь просто на таран берут, - пишет Дмитрий Склёмин.

- Там уже было подобное происшествие в октябре, но только трамвай врезался в другой трамвай. Тормоза отказывали. Может, тут то же самое, - говорит Денис Клименко.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По данным городского отделения пропаганды ГИБДД, никто не пострадал. Устанавливается точное количество участников аварии. По предварительным данным, повреждено от пяти до восьми автомобилей.

Фото: Роман Виноградов

Как сообщают очевидцы, среди пострадавших оказались и те, кто ехал по левой полосе, не нарушая правил дорожного движения.