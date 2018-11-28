Неуправляемый трамвай протаранил около 10 автомобилей в Барнауле
Неуправляемый трамвай снес зеркала и помял не меньше десяти автомобилей. Вагон двигался по улице Советской Армии в сторону Павловского тракта. Авария произошла в среду, 28 ноября, около 9 часов утра. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул 22».
Неуправляемый трамвай протаранил около 10 автомобилей в Барнауле.
- Я около 20 машин насчитал, - высказал мнение Алексей Мартышкин в комментариях к аварии.
- Там уже было подобное происшествие в октябре, но только трамвай врезался в другой трамвай. Тормоза отказывали. Может, тут тоже самое, - говорит Денис Клименко.
Место аварииФото: со страницы vk.com/barneos22
- Кто этот хлам на рельсы выпустил? – возмущается Кирилл Лесных.
- Раньше за сто метров звонок включали, как только из двора выезжаешь, а теперь просто на таран берут, - пишет Дмитрий Склёмин.
- Там уже было подобное происшествие в октябре, но только трамвай врезался в другой трамвай. Тормоза отказывали. Может, тут то же самое, - говорит Денис Клименко.
Место аварииФото: со страницы vk.com/barneos22
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По данным городского отделения пропаганды ГИБДД, никто не пострадал. Устанавливается точное количество участников аварии. По предварительным данным, повреждено от пяти до восьми автомобилей.
Фото: Роман Виноградов
Как сообщают очевидцы, среди пострадавших оказались и те, кто ехал по левой полосе, не нарушая правил дорожного движения.