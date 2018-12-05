Барнаульская компания выпустила календарь с полуобнаженными девушками

Еще одна барнаульская компания решилась на смелый шаг и выпустила календарь с полуобнаженными моделями, которые в откровенных нарядах позируют у производственных станков.

Фото предоставлено группой компаний "Тонар".

Речь идет о группе компаний «Тонар», которая занимается производством рыболовных и охотничьих товаров.

Бекстейдж со съёмок календаря 2019 на производстве ГК ТОНАР .Бекстейдж со съёмок календаря 2019 на производстве ГК ТОНАР.

Фото предоставлено группой компаний "Тонар".

– Наша компания занимается производством товаров для рыбалки, охоты и туризма. Основная целевая аудитория компании – это мужчины. И мы решили порадовать наших оптовых покупателей календарями с красивыми девушками, которые позируют на фоне современного оборудования нашей производственной базы, – рассказала начальник отдела маркетинга производственного направления Наталья Попова.

Фото предоставлено группой компаний "Тонар".

Она же добавила, что все модели, приглашенные на съемки, из Барнаула. Каждая девушка получила за работу соответствующий гонорар.

Фото предоставлено группой компаний "Тонар".

По времени съемки продолжались на протяжении двух дней, а вот подготовка к ним заняла около месяца. По большому счету, производство на время съемок не останавливали. На какое-то время выключали отдельные станки, которые были задействованы в кадре.

Фото предоставлено группой компаний "Тонар".

Что касается самого календаря, то на каждую его страницу подобраны знойные красавицы, символизирующие тот или иной месяц. Например, декабрь оформлен в новогоднем стиле, а главное украшение этой страницы – две длинноногие снегурочки в коротких джинсовых шортах.

Фото предоставлено группой компаний "Тонар".

Фото предоставлено группой компаний "Тонар".

Фото предоставлено группой компаний "Тонар".

Фото предоставлено группой компаний "Тонар".

Фото предоставлено группой компаний "Тонар".

Фото предоставлено группой компаний "Тонар".

Фото предоставлено группой компаний "Тонар".