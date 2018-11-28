Английские антиквары продают редкий плакат «К нам, на Алтай!» за 32 тыс рублей

На британском сайте Mad on collections выставили на продажу плакат «К нам, на Алтай!» 1960 года выпуска. Английские антиквары оценили его в 375 фунтов стерлингов, в пересчете на рубли это около 32 тысяч. По словам барнаульского историка Евгения Платунова, это довольно редкий экземпляр на сегодня. А то, что он оказался на территории Англии, придает ему особую ценность. Поэтому достаточно высокая стоимость вполне адекватна.

Плакат описывается на портале следующим образом:

- Оригинальный винтажный советский рекламный плакат с надписью: «Приезжайте на Алтай!» Республика Алтай расположена в Сибири, граничащей с Китаем, Монголией и Казахстаном; столица - Горно-Алтайск. Имеет красочное изображение с улыбающимся работником, который прикреплен к электрическому столбу и машет своим коллегам и товарищам, проезжающим внизу в грузовиках. Они едут по полям в сторону гор на горизонте. Текст – на фоне неба в стилизованных синих буквах. Горизонтальный. Состояние хорошее.

По словам Евгения Платунова, в 60-е годы никто не делил Алтайский край и Горно-алтайскую автономную область. На плакате изображено массовое строительство, которое велось тогда на территории Алтая.

- В связи с освоением целины, которое проходило в предшествующий период (в 50-е годы), в Алтайском крае возникло много новых поселков, совхозов. В регион приехало около 50-60 тысяч новых жителей. Чтобы обустроить новые поселения, требовались работники строительных специальностей. Поэтому проводилась такая пропаганда. Она рассчитана на людей, которые были впечатлены целинной эпопеей, - рассказал Евгений Платунов.

По словам историка, подобные плакаты развешивались, главным образом, в крупных городах Европейской части СССР, а также на территориях гарнизонов, которые попали под «хрущевское сокращение». Напомним, в то время в СССР практически на треть были сокращены вооруженные силы, поэтому бывших военных переключали на «великие советские стройки»

Кстати

Автор плаката – Дементьев Рэм Михайлович прожил всего 37 лет (годы жизни 1929–1966). Художник-график, иллюстратор и плакатист. Основное направление творчества – социальный плакат на темы детства и пионерии. Среди них: «Спасибо за школу продленного дня!» (1960), «С новым годом ребята!» (1960), «Пионер говорит правду, он дорожит честью своего отряда» (1960).

Также работал над агитационными политическими плакатами. В их числе: «Красному флагу в веках пламенеть» (1959), «Все на выборы! За расцвет колхозной жизни!» (1961), «Советским танкистам – слава!» (1961), «Первомай, – принимай!» (1962), «XIV съезд ВЛКСМ – съезд молодых строителей коммунизма!» (1962), «Мы голосуем за коммунизм!» (1963).