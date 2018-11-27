В Барнауле после Нового года повысят цены на проезд в общественном транспорте

Администрация Барнаула рассматривает вопрос о повышении цен на проезд в городском транспорте. Об этом стало известно после аппаратного совещания с участием губернатора Виктора Томенко, которое прошло в понедельник, 26 ноября.

Как рассказал начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев, глава города Сергей Дугин доложил о том, что администрация Барнаула собирается поднять цены за проезд в общественном транспорте с 1 января 2019 года.

– Поскольку цены на проезд регулируются исключительно администрацией Барнаула, губернатор Виктор Томенко обратил внимание Сергея Дугина на то, что мэрия должна обсуждать планы по повышению цены не только с автоперевозчиками, но и с жителями города – объяснять, чем вызвано будущее повышение, – отметил Дмитрий Негреев.

Виктор Томенко также подчеркнул, что повышение цены на проезд не может быть выше роста средней зарплаты и пенсии.

Напомним, что по данным перевозчиков, в Барнауле сложилась практически критическая ситуация с общественным транспортом. Низкая заработная плата, подорожание дизельного топлива и запчастей привели к тому, что на дорогах сокращается количество автобусов и маршруток. Если стоимость проезда не повысят, то после Нового года город рискует и вовсе остаться без общественного транспорта.

– Экономически обоснованный тариф на автобусах большой вместимости – 35 рублей, поэтому если мы сейчас увеличим даже до 22 рублей – ничего не изменится. Мы максимум продержимся еще до Нового года, а что будет потом – неизвестно. Впереди три месяца суровых морозов, нам нужно зимнее дизельное топливо, на которое у нас денег просто-напросто нет, – отметил в недавней беседе с «КП» исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николай Долженко.

Конечно, подорожать сразу до 35 рублей проезд не может. Не исключено, что стоимость повысится на пять рублей и достигнет 25 рублей в автобусах большой и малой вместимости.