Несмотря на режим ЧП, алтайские аграрии намолотили более 5 млн тонн зерна

28 ноября в столице Алтайского края состоится торжественное собрание тружеников агропромышленного комплекса. Будут подведены итоги работы сельскохозяйственного года, а лучшие работники отрасли получат заслуженные награды. Участие в церемонии примет губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Непогода и режим ЧС

Холодная и дождливая погода в мае принесла серьезные проблемы крестьянам Алтайского края. Из-за переувлажнения почвы, обильных осадков и холода ситуация в селькохозяйственной отрасли региона сложилась крайне тяжелая. По данным на 6 июня 2018 года, отставание от показателей 2017 года составляло порядка 1,5-2 недель, а объемы посевов были меньше прошлогодних примерно на 900 тыс. га.

Капризы погоды грозили обернуться неурожаем, поэтому губернатор Виктор Томенко тогда принял решение ввести режим ЧС – это давало возможность избежать штрафных санкций к товаропроизводителям, если они получили господдержку, но из-за неблагоприятных погодных условий не смогли выполнить показатели.

Несмотря на трудности с посевной, лето выдалось довольно благоприятным - аномальной жары не было, а осень порадовала сухой погодой и теплом, поэтому сельхозкультуры все-таки успели вызреть. Уборочная кампания прошла хорошо и завершилась с показателем в 5,3 млн тонн зерна, что чуть ниже показателей прошлого года.

Себестоимость дорожает

- Сельское хозяйство никогда не было легкой отраслью экономике. Крестьянин всегда живет надеждой на урожай, цены, на погоду. Исключением не стал и этот год. Кроме погодных «сюрпризов» весной, осень и лето были благоприятными. В целом год по объемам и урожайности для нас выдался удачным, - рассказывает фермер Завьяловского района Владимир Шишов. - В среднем, урожайность зерновых составила более 19 центнеров с гектара, а подсолнечника – 13 центнеров с гектара. Главной проблемой, с которой нам приходится жить, это рентабельность производства - с каждым годом она становится все ниже, и возникают мысли о том, стоит ли заниматься ли сельским хозяйством дальше.

Сейчас стоимость килограмма пшеницы 4 класса, как и в прошлом году, составляет порядка 7 рублей, при том, что ее себестоимость равняется 8 рублям. С каждым годом себестоимость повышается за счет того, что дорожает дизельное топливо и запчасти для сельхозтранспорта.

- Себестоимость растет, а реализация зерна практически на нуле. Мы надеемся, что с приходом нового губернатора будет решен вопрос по реализации зерна по достойным ценам. Этого было бы достаточно, чтобы зерно не лежало по амбарам и не гнило всю зиму, - подчеркнул Шишов.

Проблема остается

Настоящим камнем преткновения для фермеров становится отсутствие рынка сбыта.

- Третий год в Алтайском крае остается проблемой отсутствие рынков сбыта. Мы можем вырастить продукцию, но, к сожалению, не можем ее продать по адекватным ценам и вывезти в другие регионы, - пояснил фермер из Косихинского района Владимир Устинов. - Проблема заключается в отсутствии железнодорожных вагонов, предназначенных для того, чтобы мы пшеницу или другую сельхозкультуру вывозили. Сегодня вывезти под заказ достаточно крупную партию практически не возможно – приходится самому искать выход, договариваться, иначе можно «загнуться».

Вместе с тем, по официальным данным, с начала года регион значительно нарастил экспорт зерновых и масличных культур в Китай, Казахстан, Белоруссию, Польшу, Иран. Об этом Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев доложил губернатору Виктору Томенко.

- Сельхозтоваропроизводители активно реализуют урожай за пределы страны. По данным Федеральной таможенной службы, регион за три квартала этого года экспортировал 92 тысячи тонн зерна, что в 6,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Объем экспорта масличных культур составил около 35 тысяч тонн, что на 30 процентов выше аналогичного периода 2017 года, - сказал Чеботарев.

Он также привел цифры Россельхознадзора, согласно которым с учетом экспорта в страны Таможенного союза из Алтайского края зерновых и зернобобовых вывезено 177 тысяч тонн, по масличным культурам отгрузка составила 62 тысячи тонн.

Не исключено, что ситуация с рынком сбыта улучшится в следующем году – Алтайский край получит возможность экспортировать зерно по льготным железнодорожным тарифам. О том, что наш регион войдет в соответствующее постановление правительства, заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Анатолий Куценко на видеосовещании с участием Виктора Томенко.

Цифра

Валовой сбор зерна в этом году составил 5,3 миллиона тонн.

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Президент наградил алтайского механизатора

27 ноября в Москве состоялась торжественная церемония вручения государственных наград жителям нашей страны. Заслуженные награды представителям разных профессий вручил лично президент России Владимир Путин.

На торжество был приглашен и житель Алтайского края – Сергей Копкин, механизатор хозяйства «Россия» Новичихинского района. Сергею Алексеевичу Президент вручил Ордена Дружбы.

- Копкин работает механизартором 39 лет, всю свою жизнь он посвятил работе в сельскохозяйственной отрасли. Весной - на посеве кукурузы, подсолнечника, летом проводит обработку зерновых посевов гербицидами, и междурядную обработку подсолнечника, осенью работает на комбайне, после уборки готовит землю для будущего урожая. В зимний период механизатор занят обслуживанием животноводческих ферм, обеспечивает бесперебойное кормление более 1300 голов крупного рогатого скота, - рассказывают в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края.

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