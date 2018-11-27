Обвиняемая в шпионаже Мария Бутина преподает сокамерницам алгебру и йогу

Обвиняемая в шпионаже Мария Бутина преподает сокамерницам алгебру. Об этом рассказал отец девушки Валерий. По его словам, сегодня одна из учениц Маши должна была сдать экзамен, но его результаты пока не известны. Также Бутина преподает сокамерницам йогу, а сама, чтобы скоротать дни в неволе, начала изучать итальянский язык.

Напомним, уроженку Барнаула Марию Бутину задержали в июле по подозрению во вмешательство в политическую жизнь США в Вашингтоне. По версии обвинения, девушка способствовала организации встречи между президентами России и США, а также пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы. Обвинение серьезное и грозит россиянке тюремным заключением до шести лет.

Бутина находится под стражей с июля.Фото: Личный архив

Сама Маша вины не признает. Ее адвокат также настаивает на том, что она не сделала ничего противозаконного, а ее связи в США можно объяснить тем, что она учится в местном университете по специальности «международные отношения».

Вскоре после послабления в содержании арестантки ее снова перевели в одиночную камеру.

- Сейчас идут седьмые сутки. Маша находится на сегрегации. Это значит, что она проводит по 22 часа в одиночной камере. Ей положено два часа ночью для телефонных звонков. Это последняя новость на сегодня. Тюремное руководство не считает нужным объяснять причины такого решения. Этим сейчас занимаются консульские работники. Я ровным счетом ничего не могу сделать, - рассказал Валерий.

Ранее «КП» сообщала о том, что семья Бутиной создала русскоязычный сайт в поддержку девушки. Также было объявлено о сборе средств на оплату услуг адвокатов, но, по словам отца, почти ничего не удалось собрать.

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