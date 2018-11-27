Чтобы собрать деньги на соревнования для дочки, многодетная мама пекла и продавала печенье

Чтобы собрать деньги для участия дочки в соревнованиях по гимнастике, мама, сестры и брат 8-летней Сони из Северска Томской области начали делать печенье и продавать его.

На поездку в Барнаул требовалось всего 10 тыс. рублей. Но для семьи Курылевых, где растут четверо малышей, это довольно весомая сумма. По словам 32-летней Вероники Курылевой, сейчас в их семье работает только ее муж. Сама она находится в декретном отпуске - год назад у них родилась дочка. Другим ребятишкам – восемь, шесть и четыре года. Старшая дочка Соня занимается гимнастикой.

Каждый платил за печенье, сколько хотел.Фото: с личной страницы "Вконтакте"

- Она у меня не звезда, но гимнастика ей очень нравится. В декабре у них намечаются соревнования в Барнауле. Соня пришла со школы и говорит, мам, я понимаю, что у нас нет сейчас возможности поехать на соревнования. Давай папе не будем говорить, чтобы не расстраивался, - вспоминает Вероника.

Женщина решила, что сделает все, чтобы отправить Сонечку на соревнования. Поговорив с дочкой, они придумали, что будут печь песочное печенье и фасовать его в мешочки с фирменным рисунком от юной гимнастки. Стоимость любая – каждый заплатит, сколько захочет. Вероника написала объявление о продаже печенья на своей странице «Вконтакте», оно разлетелось по сети, набрав около 200 репостов, и на многодетную мамочку посыпались заказы. Семье Курылевых начали звонить и писать со всей страны, чтобы поддержать их:

- Жаль, что мы в Вологде живём. Тоже не прочь попробовать домашнего печенья, удачи вам в спортивной карьере и нелегкой многодетной жизни, - пишет Антон.

- Сама знаю, как это растить дочь-гимнастку! Много денег уходит на этот красивый спорт и достижения, - говорит Юлия.

Печенье упаковывали в сделанные собственными руками пакеты.Фото: с личной страницы "Вконтакте"

Работа на кухне закипела - закупили ингредиенты, приготовили конверты для упаковки.

- Дети вовсю пекут, я помогаю, так что форма готовых печенюх не всегда идеальна, зато мы все делаем с любовью! Вы не представляете, насколько счастлива моя милая Соня. Она пляшет и хохочет, говорит, что случилось настоящее чудо! Чудо, сделанное руками и сердцами многих. Спасибо Вам огромное, это счастье, просто крылья вырастают, - рассказывает Вероника.

За короткое время удалось собрать необходимую сумму и даже больше – хватит не только на билет, но и на новый купальник. Теперь маленькая Соня точно будет участвовать в соревнования, которые пройдут с 14 по 16 декабря. Сбор денег остановлен.