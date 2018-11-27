Воспитательница детского сада выдумала грабителя, чтобы не возвращать собранные с родителей деньги

Какие только истории не выдумывают жители Барнаула, чтобы не нести ответственности за свои поступки. Например, воспитательница одного из детских домов написала в полицию заявление на несуществующего грабителя, чтобы скрыть факт растраты собранных с родителей денег.

Правда, конечно же, стала известна полицейским, в результате женщина из разряда «жертвы» перешла в «подозреваемые». Всего в этом году барнаульские полицейские возбудили 21 уголовное дело по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

По словам сотрудников правоохранительных органов, чаще всего жители врут про кражи телефонов. Люди верят, если будет возбуждено уголовное дело, полицейские должны будут приложить больше сил, чтобы найти пропажу.

- Я была на дискотеке и то ли потеряла телефон, то ли его украли – точно сказать сейчас сложно, - рассказывает жительница Барнаула на условиях анонимности. – Что такого? Мне кажется, я имела полное право воспользоваться услугами полиции, никому от этого хуже точно не стало, а мой телефон был найден.

Нашей собеседнице повезло – ее телефон нашли и вернули владелице, а вот другой девушке, которая пошла на заведомо ложный донос не удалось скрыть правду – в итоге против нее возбудили уголовное дело.

- Девушка просила привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который совершил грабеж мобильного телефона. Заявительница была предупреждена об ответственности за заведомо ложный донос. Потерпевшая сообщила, что вечером она возвращалась домой, на улице Шукшина к ней подошел незнакомый мужчина и вырвал сумку, в которой находились деньги и телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж), - рассказали в пресс-службе УМВД по Барнаулу.

Когда начали проверку, выяснилось, что никакого грабителя не было. Теперь за свои слова девушке предстоит отвечать в суде.

По словам начальника отделения по борьбе с карманными кражам и работе в местах сбыта похищенного ОСО УР УМВД России по Барнаулу Алексея Вориводы, полицейские вынуждены расследовать выдуманные преступления и перебрасывать силы с реальных преступлений. Как правило, вычисляют лжецов быстро – они путаются в показаниях, к тому же весь город сейчас окутан сетью камер – потратив несколько часов на отсмотр записей, почти всегда можно установить, действительно ли было происшествие или это ложь.

Кстати, за ложный донос, к примеру, о краже можно лишиться свободы на срок до двух лет и заплатить штраф до 120 тыс. рублей.