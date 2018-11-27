Мошенники собирали деньги для барнаульских детей от имени губернатора

Информация о том, что губернатор Брянской области Александр Богомаз собирал деньги для больных детей Барнаула и Иркутска, вполне ожидаемо оказалась фейком.

– Аккаунты в социальных сетях, на которых размещена информация о сборе средств больным детям, не принадлежит губернатору Брянской области Александру Богомазу, – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как оказалось, глава Брянской области даже не зарегистрирован в социальных сетях.

Примечательно, что еще накануне, 26 ноября, в социальной сети «Вконтакте» можно было найти страницу, созданную на имя Александра Богомаза. Ее легко можно было принять за настоящую, поскольку на страничке выкладывались фотографии губернатора с различных мероприятий. При этом каких-либо постов, посвященным призыву о сборе денег для больных детей, здесь не было. Уже сегодня, 27 ноября, эта страница не открывается. Вместо нее появляется сообщение, что аккаунт пришлось заблокировать за нарушение правил сайта.

Тем временем в пресс-службе правительства Алтайского края сообщили, что у губернатора нашего региона Виктора Томенко так же, как и у его брянского коллеги, нет собственных страниц в социальных сетях.