Барнаул останется без ордена, а храм в Нагорном парке - без Ленина

С 2013 года тянется история с памятником Ленину, который демонтировали на территории Нагорного парка Барнаула во время строительства храма Иоанна Предтечи. Со стороны администрации города с тех пор поступала самая различная информация, куда же в итоге перенесут скульптуру. Похожая ситуация сложилась и с памятным знаком «Барнаул орденоносный», который в прошлом году сняли с кровли дома на Ленина, 53, возле ЦУМа. И вот стало известно – ни памятник, ни памятный знак возвращать на прежние места никто не собирается.

Такие выводы можно сделать из ответа комитета по культуре Барнаула на депутатский запрос Елены Хрусталевой, руководителя фракции КПРФ Барнаульской городской Думы.

В письме за подписью Валерия Паршкова, председателя комитета по культуре города Барнаула, сообщается, что ни памятник, ни памятный знак не являются объектами культурного наследия. Написано, что восстановление знака «не представляется возможным». Про возвращение памятника Ленину на прежнее место формулировка тоже весьма расплывчатая:

Ленин в Нагорном паркеФото: Евгения САВИНА

- Концепцией развития территории Нагорного парка установка монумента на прежнее место не предусмотрена.

Общественник и «красный блогер» Юрий Красильников недоумевает:

- А что такое «концепция развития парка»? Кто-нибудь ее видел? Кто ее принимал?

Ленина подкопали и спрятали

По версии коммуниста, в 2013 году храм Иона Предтечи специально построили не на своем историческом месте. Якобы РПЦ преследовала меркантильные интересы: во-первых, чтобы храм было видно на въезде в город, а во-вторых, чтобы «подкопать» памятник Ленину, а потом и вовсе убрать его подальше от церкви.

- Нам мэрия говорила, как только потеплеет, памятник вернут в парк, это было в 2013 году. В 2014 году нам показали конкретное место – на въезде в парк. И где теперь их обещания? – удивляется Юрий.

«Красный блогер» уверен, что памятник Ленину составит вполне гармоничное соседство храму.

- Сто лет назад Совет народных комиссаров издал «Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах» за подписью Ленина, там говорилось, что каждый гражданин может исповедывать любую религию или не исповедывать никакой. Никто с религией не боролся. Да, были гонения на церковников, например, в 30-е годы, но это происходило тогда, когда некоторые храмы становились оплотом сопротивления, например, коллективизации. Когда за счет продажи церковной утвари (уже 15-20 лет принадлежавшей государству) содержались банды, которые препятствовали колхозному движению, - сказал он.

Буквы "Барнаул орденоносный"Фото: Олег УКЛАДОВ

У нас есть еще один орден

Коммунист также считает, что с историческим храмом Иоанна Предтечи в свое время поступили весьма гуманно.

- Храм служил для того, чтобы отпевать покойников. Когда кладбище закрыли, он стал не нужен. Его не взорвали, а аккуратно разобрали на кирпичи и построили из них общественные бани на Аванесова, - сказал он.

Юрий Красильников уверен, что в настоящее время у людей пытаются «стереть из памяти» революционное и советское прошлое, что неправильно. Поэтому левые силы продолжат бороться за возращение Ленина на территорию парка. А также будут поднимать вопрос о другом памятном знаке «Барнаул орденоносный», который стоит на кровле одного из домов за кинотеатром «Мир».

- Можно попытаться хотя бы его восстановить и дать ему нормальное освещение. Чтобы приехавшие в город граждане видели, куда они попали – в Барнаул, город орденоносный, - считает Юрий.

Кстати

У Ленина откололся носФото: Олег УКЛАДОВ

Памятник Ленину, демонтированный в 2013 году при строительстве храма Иоанна Предтечи, в настоящее время хранится в разобранном виде на территории склада компании «Барнаулкапстрой». У скульптуры (это видно по фото) откололся нос, по лицу вождя пролегает трещина. Ранее мэрия сообщала «КП», что вопрос о его установке «остается открытым».

Существует ли до сих пор памятный знак «Барнаул орденоносный» или его уже переплавили, неизвестно, т.к. в ответе Паршкова этой информации нет. Ранее металлическая конструкция находилась на территории «Автодорстроя». Она находится в собственности муниципалитета и за ее судьбу отвечает именно он.

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Нос отколот, на лбу трещина – в таком виде сейчас пребывает памятник Ленину, вынесенный в 2013 году из Нагорного парка Барнаула. При этом мэрия в ответе на запрос «КП» называет состояние скульптуры «технически исправным». В настоящий момент вождь мирового пролетариата находится на хранении в складском помещении компании «Барнаулкапстрой» (подробнее)