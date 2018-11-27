2018-11-26T13:23:08+03:00
Общество

Власти Барнаула решили не повышать стоимость проезда в автобусах

Хотя пассажироперевозчики находятся на грани катастрофы
Дарья САВЕНКО
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Власти Барнаула решили не повышать стоимость проезда в автобусахВласти Барнаула решили не повышать стоимость проезда в автобусахФото: Олег УКЛАДОВ
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Ситуация с общественным транспортом в Барнауле по-прежнему остается тяжелой – низкая заработная плата, подорожание дизельного топлива и запчастей привели к тому, что на дорогах сокращается количество автобусов и маршруток. И пока перевозчики готовят горожан к тому, что повышение оплаты за проезд – мера необходимая, власти говорят о том, что никакого подорожания в ближайшее время не будет.

В администрацию Барнаула обратились восемь пассажироперевозчиков, которые просят пересмотреть тариф на проезд в общественном транспорте. Три из них крупные – «БарнаулПассажирТранс», «Евробус-плюс», «СолГри». Они предоставили расчеты и обоснования того, что стоимость проезда необходимо увеличить, иначе это приведет к тому, что Барнаул вскоре останется без автобусов. Сейчас комиссия проводит анализ пассажиропотока и проверяет предоставленные документы. Также разрабатываются оптимальные тарифные решения, которые будут выгодны не только самим перевозчикам, но и пассажирам. Такой же ответ звучал и в начале 2018 года. Из письма следует, что субсидии предусматриваются только на поддержку «социально значимых маршрутов с низким пассажиропотоком».

Ранее исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николай Долженко говорил о том, что предприятия терпят убытки из-за льготников, которые составляют львиную долю всех пассажиров. Пенсионеры покупают проездной за 430 рублей, хотя его себестоимость давно перевалила за тысячу рублей. При этом автопарк Барнаула изношен на 80 процентов, от низкой заработной платы разбегаются водители, увеличивается затраты на запчасти и топливо.

- Экономически обоснованный тариф на автобусах большой вместимости – 35 рублей, поэтому если мы сейчас увеличим даже до 22 рублей – ничего не изменится. Мы максимум продержимся еще до Нового года, а что будет потом – неизвестно. Впереди три месяца суровых морозов, нам нужно зимнее дизельное топливо, на которое у нас денег просто-напросто нет, - отметил собеседник.

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