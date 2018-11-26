2018-11-26T12:55:10+03:00
Общество

Ученики алтайской школы второй месяц страдают от холода

Из-за проблем с отоплением здесь сокращают или отменяют уроки
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Ученики алтайской школы второй месяц страдают от холода Фото: Елены ЖаворонкоУченики алтайской школы второй месяц страдают от холода Фото: Елены Жаворонко
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Уже второй месяц в Хлопуновской школе Шипуновского района Алтайского края серьезные проблемы с отоплением. Из-за низкой температуры воздуха в классах педагогам приходится сокращать уроки, а сегодня, 26 ноября, занятия вовсе отменили.

О проблеме сообщили родители учеников этой сельской школы, в которой учится 91 ребенок. Открытое письмо опубликовали в сообществе «Barnaul 22». В частности, родители пишут, что температура воздуха в классах не поднимается выше +12 градусов. Из-за этого уроки постоянно приходится сокращать до 30 минут, а в отдельные дни до 20 минут.

13 ноября школу посетила районная комиссия, которая постановила, что нарушена внутренняя система отопления. Со слов родителей, они собирали деньги на ремонт. В этом вопросе им помогли два сельскохозяйственных кооператива и один предприниматель. Говорят, что скидывались и педагоги. Местные жители утверждают, что администрация района на эти цели не выделила ни копейки. После проведенных работ температура в помещениях школы повысилась всего лишь на 2-3 градуса, что не решило проблему.

Родители заверяют, что специалисты санэпидемстанции Рубцовска уже опечатали семь кабинетов школы, в которых особенно холодно.

– Сегодня утром в большинстве классов было +13 градусов. Мы приняли решение провести два урока в начальных классах и три урока у старших. После этого детей отправили домой на дистанционное обучение, – прокомментировала директор Хлопуновской школы Нина Серегина.

В свою очередь председатель комитета по образованию администрации Шипуновского района Ирина Пикина сообщила, что им известно о проблеме, и ее пытаются устранить. С ее слов, завтра школу должна посетить бригада специалистов. Как скоро школа сможет вернуться к нормальному рабочему режиму, пока никто не знает.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием ситуации.

Сегодня же, 26 ноября, стало известно о проблемах с отоплением в школе поселка 12 лет Октября Поспелихинского района Алтайского края. Как утверждают родители местных учеников, детям приходится сидеть на занятиях в верхней одежде. В некоторых классах температура воздуха не превышает 10 градусов тепла.

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В селе Кусак Немецкого национального района Алтайского края и без того сложная ситуация с отоплением стала еще более критичной. Ученики местной школы вновь были вынуждены сидеть на занятиях в верхней одежде, а сами уроки сократили до 30 минут (подробнее)

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