2018-11-26T11:44:51+03:00
Экономика

Как «распилят» бюджет Алтайского края на 2019 год

На зарплаты уйдет 29 млрд рублей, на дороги - 14 млрд руб, на спорт - 1,3 млрд руб
Анна СЕМИНА
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Как «распилят» бюджет Алтайского края на 2019 годКак «распилят» бюджет Алтайского края на 2019 годФото: Олег УКЛАДОВ
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В понедельник, 26 ноября, в Барнауле представили доработанный проект краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В ближайшее время депутаты АКЗС рассмотрят его во втором чтении.

На зарплату и образование

Среди особенностей предстоящего периода – это существенное увеличение средств на заработную плату. Конечно же, в этом пункте речь идет о врачах, учителях, работниках культуры и так далее. Вообще заработная плата бюджетников – это самая большая статья расходов в будущем году – около 29 миллиардов рублей. Причем конкретизировать министр финансов региона Владимир Притупов не стал, заявив, что рост зарплаты коснется всех сфер. В первую очередь, исходя из майского указа президента 2012 года. Этот документ является основой для формирования бюджета в разделе фонда заработной платы. Причем повышение коснется и тех, о ком упоминается в указе, и всех остальных.

На стройки и дороги

Заложена в бюджет на будущий год и работа по строительству социальных объектов.

- Наряду с реализацией текущих мероприятий по заработной плате и социальным выплатам, строительство и ремонт – это одна из приоритетных частей бюджета 2019 года. Сохранятся все направления, которые уже есть на данный момент. Также появятся и новые направления, которые будут продолжаться в рамках приоритетных национальных проектов и программ. Общий объем бюджета на эти цели составит 5,9 миллиарда рублей. Это очень существенный объем, - заметил зампредседателя правительства Алтайского края, министр финансов региона Владимир Притупов.

А вот на одно из главных проблемных направлений Алтайского края, которое губернатор Виктор Томенко успел оценить на своей спине во время многодневных поездок по региону - на дороги - в 2019 году планируют выделить 14 миллиардов рублей. Большую часть, как и предполагалось, пустят на их содержание. Причем в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» значительные вливания получит Барнаул и присоединившийся к программе Бийск.

Прочее

Среди прочих: на образование заложено почти 25 миллиардов рублей, на национальную экономику – почти 18,5 миллиардов, на здравоохранение – менее 10. И по старой-доброй традиции, которая прошла через годы, меньше всего досталось спорту (1,3 млрд.руб.) и культуре (1,7 млрд.руб.).

НДФЛ и акцизы «вытянут» бюджет

По прогнозам специалистов, налоговые поступления в бюджет должны увеличиться на 4% к уровню текущего года, при этом основная часть касается НДФЛ (налог на доходы физлиц). На него придется 18 115 млн. рублей – это 35%.

- Это главный источник формирования дохода бюджета. А также туда относится налог на прибыль организаций. Что касается налога на имущество, то в этом направлении ожидается сокращение поступления средств в связи с отменой налога на движимое имущество, - заявил министр финансов.

Помимо этого достаточно большое вливание в бюджет поступит от акцизов – 11 600 млн. рублей (22%). Налог на прибыль организаций составит 13 223 млн.рублей (25%).

В целом же бюджет составит 100,6 миллиарда рублей. Из них собственные доходы составят 52 миллиарда, а помощь из федерального бюджета – 48 миллиардов. Расходы же оцениваются в 105 миллиардов. Соответственно, дефицит составит 5 миллиардов рублей.

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