2018-11-26T10:34:20+03:00
Общество

Как пили, так и пьют: почему Алтайский край сделал гигантский скачок в рейтинге трезвости

Наш регион поднялся почти на 30 пунктов и занял 33 место
Иван ОЛЕКСЮК
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Есть мнение, что пить в нашем регионе меньше не стали, а статистика легко могла оказаться «подправленной».Есть мнение, что пить в нашем регионе меньше не стали, а статистика легко могла оказаться «подправленной».Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайский край сделал гигантский скачок в составленном по итогам 2018 года рейтинге трезвости. По итогам анализа федерального проекта "Трезвая Россия", наш регион занял 33 место из 85. В предыдущие годы регион находился в хвосте списка, занимая 71-72 позиции.

По мнению главного нарколога Алтайского края Андрея Иванова, в крае действительно изменилась обстановка, хотя она, как и в целом по стране за исключением южных регионов, остается неблагополучной. В крае снизилась смертность от отравлений алкоголем. Это значит, по большому счету, что врачи стали эффективнее откачивать таких пациентов.

- В крае также действуют ограничительные меры по продаже алкоголя, в магазинах давно уже нельзя приобрести алкоголь позже девяти вечера и раньше девяти утра. Также ограничивается продажа алкоголя во время праздников. Это приносит большую пользу. Мы можем наблюдать, как меняется ситуация в лучшую сторону среди молодежи, - рассказал Андрей Анатольевич.

Как пили, так и пьют

Есть мнение, что пить в нашем регионе меньше не стали, а статистика легко могла оказаться «подправленной».

- Давайте посмотрим на количество пивнушек - их становится только больше. У меня работы меньше не стало, и я верю своим глазам – люди как пили, так и продолжают пить, на лицо деградация общества, - считает врач психиатр-нарколог центра «Альфа-мед» Андрей Литвинов.

Как считали

Рейтинг составляли независимые эксперты, социологи, юристы, экономисты, историки, психологи и журналисты. Для этого они проанализировали данные местных ведомств. Всего регионы анализировали по шести критериям.

- Мы считаем количество смертей из-за алкоголя, ДТП, травматизм, количество преступлений, совершенных в пьяном виде, и объемы проданной алкогольной продукции. В этих показателях, в отличие от прошлого года, есть положительные изменения. Рейтинг направлен на то, чтобы регионы реагировали на вопросы, которые мы поднимаем в сфере регулирования алкогольного рынка. Мы видим, в общем люди стали пить меньше, но при этом увеличилось количество контрафакта. Надеемся, что те цифры, о которых мы говорим, в реале будут соответствовать действительности. Самый важный показатель – это то, что происходит на улице, - рассказал Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия».

В сумме по всем пунктам наш регион набрал 34,55 балла. Для сравнения, у самого трезвого региона – Чеченской республики – 12,78 балла. У самого пьющего – Магаданской области - 48,14 балла.

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