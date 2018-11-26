Барнаул застраивается: какие дома снесут на Потоке и Советской Армии

Через несколько лет на месте нынешнего Потока появится высотный жилой комплекс с развитой инфраструктурой. Такой построят и на улице Советской Армии.

Реновация Советской армии

Там уже снесли две ветхих дома по адресу: улица Советской Армии 79 и 83. Квартиры у собственников выкупались в соответствии с ценой, которую определила независимая экспертная организация. В администрации Барнаула сумму не назвали, но отметили, что расселение производится за счет средств застройщика «Барнаулкапстрой». В будущем там снесут еще четыре аварийных дома по адресам:

– Минская,1/Советской Армии,75;

– Минская,2/Советской Армии,77;

– Витебская,3;

– Витебская,16.

2GIS

К демонтажу уже готов дом по улице Минской,1/улице Советской Армии,75. Что же появится вместо снесенных домов? Как пояснили в администрации, в настоящее время комитет выдал два разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. В целом, планируется построить пять многоквартирных каркасно-монолитных зданий этажностью от 10 до 18. В целом, там хотят построить 49 457 кв.м. жилья.

Реновация Потока

Район Поток образовался и начал застраиваться в 50-года прошлого века, поэтому большинство домов уже перешагнуло полувековой юбилей. Там выделили семь приоритетных площадок под застройку в границах улиц:

– Петра Сухова – Западной 1-ой – Эмилии Алексеевой – 80-й Гвардейской Дивизии;

– Петра Сухова – Ленина - Чудненко;

– Петра Сухова – Западной 1-й – Эмилии Алексеевой;

– Петра Сухова – Смирнова – Эмилии Алексеевой;

– Петра Сухова – Смирнова – Чудненко;

– Петра Сухова – Тимуровская – Беляева;

– Петра Сухова – Малахова – Беляева.

Подъезд аварийного дома на ПотокеФото: Дарья САВЕНКО

Так как документов по планировке этих территорий пока нет, администрация не смогла сказать о том, когда снесут ветхие дома, и что там построят вместо них.

– В соответствии с разрабатываемым проектом Генплана, до конца 2036 года перечисленные территории находятся преимущественно в функциональной зоне застройки многоэтажными жилыми домами, – отметили в пресс-службе.

После утверждения Генплана, которое запланировано на декабрь 2018 года, начнется работа по организации аукционов в отношении Потока.

Если этот район решать застраивать, расселить придется 47 домов. Согласитесь, за счет своей близости к центру район Потока действительно является привлекательным для застройки.