Одинокий парень нарядился динозавром, чтобы найти девушку

Житель маленького алтайского города Змеиногорска нарядился в костюм динозавра, чтобы привлечь внимание к проблеме одиноких людей, а если повезет, то и найти девушку. В таком виде Станислав Семенцов пришел к городской администрации, и начал убирать снег. Но девушки не спешили подходить к не му знакомиться.

- В Германии если парню уже 30, но он до сих пор не женат, надевают смешной костюм, вручают метлу и ведут к площади перед ратушей (администрацией) и заставляют подметать полы. Хотя большинство мужчин предпочло бы прыгать через огонь, а не подметать улицы Германии, дамы ценят эту традицию и наслаждаются зрелищем каждый раз, когда становятся его свидетелями. Уборка продолжается до тех пор, пока не найдется милосердная девушка, которая поцелует холостяка и положит конец его страданиям. Я в свое 30-летие тоже решился на вечеринку в немецком стиле. Получилось довольно забавно, жаль, конечно, что не нашлось той девушки, которая бы пришла поцеловать динозаврика, - рассказал Станислав.

И лишь прохожая дама захотела сфотографироваться с парнем в костюме динозавра.Фото: Личная страница Вконтакте

Как рассказал Станислав, в маленьком городке, где он живет, наблюдается серьезный дефицит женского пола. А его поступок - крик души целого поколения.

- Я из поколения конца 80-х. Дело в том, что много парней, родившихся в это время, остались без пары. Например, у нас в Змеиногорске в группе знакомств на 500 парней приходится от силы два десятка девушек, - поделился Станислав.

Мужчина признается, ради второй половинки он готов хоть на край света.

Станислав СеменцевФото: Личный архив

- Но кому сейчас нужны одинокие романтики? У меня не было никаких иллюзий, что после моего «выхода» прибежит толпа девчонок, как в рекламе дезодоранта. Просто весело и смешно провел время, - говорит Стас.

Хотя никто из девушек не подошел к мужчине в костюме динозавра, шанс найти вторую половинку у него все же появился – его фотографии разлетелись по социальным сетям. Станислав надеется, что такой «хайп» поможет ему найти свою единственную и неповторимую.