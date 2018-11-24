День матери: «Главный твой подарок – это я! А еще открытка и ободок»

25 ноября отмечается День матери. Любимая, милая, заботливая... Она и накормит, и на велосипеде кататься научит, и уроки поможет сделать. Поэтому ее обязательно нужно поздравить с праздником. А какому подарку будет рада мама? Об этом порассуждали барнаульские ребятишки. А еще ответили на вопрос о значении мамы в жизни каждого человека.

Зачем нужна мама?

Василиса Мартынова, 5 лет:

- Мама нужна, чтобы защищать детей и заботиться о них, чтобы научить кататься на велосипеде.

Арина Мартынова, 8 лет (старшая сестра Василисы):

- Мама нужна, чтобы помогать и заботиться о детях. Если у детей будет что-то не так, она поможет. Например, если не можешь понять домашнее задание, мама подскажет. Или ты не знаешь, что тебе делать или как это делать, поможет мама. Или написать письмо Деду Морозу.

Варя Гузенко, 5 лет:

- Мама нужна, чтобы сначала ребеночка родить, а потом любить.

Вика Медведева, 6 лет:

- Для заботы. И для того, чтобы она нас кормила.

Катя Медведева, 12 лет (старшая сестра Вики):

- Чтобы всегда быть с ней рядом, и чтобы она всегда была рядом с тобой. Поддерживать и любить друг друга.

Илья Бирючев, 10 лет:

- Чтобы помогала в трудную минуту.

Ульяна Култышева, 5 лет:

- Мама нужна, чтобы любииить!

София Олейникова, 4 года:

– Мама мне заплетает косы, одевает меня и кормит перед детским садом. Я очень люблю свою маму.

Лена Кибанова, 4 года:

– Мамы нужны все детям, потому что они нас любят больше всех на свете.

Варя Гузенко с мамойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Почему нужно поздравлять маму на День матери?

Василиса Мартынова, 5 лет:

- Чтобы она радовалась, я люблю, когда мама радуется. Когда она радуется, мама веселая и добрая. И нам с сестрой хорошо.

Арина Мартынова, 8 лет:

- Подарком мы благодарим маму за ее любовь и помощь. Маме приятно, когда благодаришь ее за подвиги. Да, она совершает подвиги, она защищает своих детей от врагов.

Варя Гузенко, 5 лет:

- Потому что это очень важный праздник. Мама будет очень счастлива и рада.

Вика Медведева, 6 лет:

- Чтобы она была счастлива и чтобы ребенок ее любил.

Катя Медведева, 12 лет:

- Чтобы ей было приятно. И чтобы она была рада в этот день и вообще во все дни.

Илья Бирючев, 10 лет:

- Потому что это ее праздник.

Ульяна Култышева, 5 лет:

- Чтобы рассказать стих.

София Олейникова, 4 года:

– Чтобы она была доброй.

Лена Кибанова, 4 года:

– Чтобы ей стало приятно, и она улыбнулась.

"Главное, чтобы подарок был сделан с любовью и своими руками"Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Какому подарку мама была бы рада?

Василиса Мартынова, 5 лет:

- Открытке, которую я сама сделала. На открытке – мишка, зайчик и белочка, а еще сердечко. Мама любит их и радуется, когда видит. Сердечко – это значит любовь. Я люблю маму, обнимаю, а она меня целует. А еще можно сделать красивую открытку! С цветочками! Мама любит цветочки, потому что она девочка. И конфеты, после них мама на диету садится.

Арина Мартынова, 8 лет:

- Помощи по домашнему хозяйству мама больше всего радуется: когда помоешь посуду, приготовишь бутерброды, пропылесосишь, погуляешь с собакой… На День матери я помою посуду, подарю открытку и обниму. Открытку я уже сделала, на ней мишка. Внутри мишки лежит сердечко, на нем написано поздравление и стихотворение. Открытку было сложно делать, приходилось много вырезать. Я ее с любовью к маме делала.

Варя Гузенко, 5 лет:

- Главный подарок для мамы – это я.

Вика Медведева, 6 лет:

- Рисунку от ребенка в виде ее и портрета от ребенка. А еще букет и вот такой… ободок из цветов сплетенный, круглый на голову.

Катя Медведева, 12 лет:

- Любому, главное, чтобы это было сделано с любовью и своими руками.

Илья Бирючев, 10 лет:

- Порядку в доме, накрытому столу и деньги лишними не бывают.

Ульяна Култышева, 5 лет:

- Рисунку!

София Олейникова, 4 года:

- Я сделаю для своей мамы красивую открытку.

Лена Кибанова, 4 года:

– Моя мама любит вкусные конфетки и цветы. Скажу папе, чтобы он купил для мамочки красивый букет.