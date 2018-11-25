Автографы Миронова и Oxxxymironа, рыцарь и открытки из СССР: Что продают жители Алтайского кра

«Комсомольская правда» нашла самые интересные и необычные вещи, которые выставили на продажу жители Алтайского края на сайте «Авито».

Банки из СССР

В Советском союзе каждая хозяюшка могла похвастаться жестяными банками под крупы. Конечно, пользуются ими и сейчас, всяких цветов и размеров. Но почему-то именно в СССР они стояли на самом видном месте, привлекая внимание гостей, а каждый мальчишка хотел себе такую, чтобы хранить всякую мелочь. В наукограде комплект из жестяных банок продают за 1 тысячу рублей. В целости и сохранности они уже более 40 лет.

Банки из СССРФото: Avito.ru

Рыцарь

Если рыцаря на горизонте все нет, то его можно купить. В Барнауле на продажу выставили точную копию средневекового рыцаря за 350 тысяч рублей. Это ручная работа и сделан он в натуральную величину.

В Бийске продают 10 коробков спичек, изготовленных на Бийском фанерно-спичечном комбинате (ГОСТ 1966 и 1977 годов), и 1 коробок на 120 спичек Барнаульский спичечной фабрики (ГОСТ 1977). Коллекционеры могут приобрести их за 600 рублей.Старые спичечные коробки

Старые спичечные коробкиФото: Avito.ru

Значок Dream Team 1992 года

За 24 тысяч рублей можно стать обладателем значка баскетбольной сборной Dream Team с Олимпиады 1992 года в Барселоне. В ее составе были Джордан, Берд, Мэджик, Юинг и другие. По мнению многих, она является наилучшей командой, когда-либо существовавшей в любом виде спорта.

Значок Dream Team 1992 годаФото: Avito.ru

Открытки художника Зарубина

Ни один Новый год в прошлом веке не обходился без ярких открыток художника Владимира Зарубина. Зайки, слонята, ежата – таким теплом, как тогда, не веет сейчас даже от самой дорогой открытки. Коллекцию легендарных открыток выставили на продажу в Бийске. Они полностью чистые и в отличном состоянии. Стоимость одной открытки – 200 рублей.

Открытки художника ЗарубинаФото: Avito.ru

Африканская Baule Mblo

На продажу в Барнауле выставили маску африканского племени Baule. В масках данного типа, что носят название Mblo, танцуют на всех праздниках. Красный цвет в Африке – это цвет жизни, крови и огня, власти, влияния и богатства. Ее высота 31 см, а ширина - 17 см. Изготовлена она была в конце 60-х годов ХХ века.

Африканская Baule MbloФото: Avito.ru

Неваляшка с автографом Оксимирона

Любимую всеми в советское время неваляшку выставили на продажу за 15 тысяч рублей. Но такую сумму просят не за саму игрушку, а за автограф, который якобы на ней оставил популярный российский репер Oxxxymiron. Продавец написал, что автограф смог получить два года назад после концерта артиста. Он отметил, что репер редко устраивает автограф-сессии, так что это – настоящая находка для поклонников.

Неваляшка с автографом ОксимиронаФото: Avito.ru

Автограф Андрея Миронова

Еще один автограф продают в Барнауле. Роспись легендарного артиста Андрея Миронова стоит 13 тысяч рублей. С обратной стороны фотографии написано «Илье, с наилучшими пожеланиями», подпись Миронова и год – 1986.