Жители Алтайского края смогут повысить свою «коммунальную грамотность»

Как показывает практика, отношения между собственниками и управляющими компаниями зачастую складываются не так, как хотелось бы в первую очередь жильцам, в результате возникают серьезные разногласия. О том, как их избежать, или хотя бы минимизировать, рассказал руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов.

Если в квартире холодно

– Дмитрий, чем занимается организация, которую вы возглавляете?

– Наша ассоциация создана в 2017 году. Ее задача – информировать собственников многоквартирных домов о тех правах, которые у них есть, и защищать эти права, если они нарушены. Более того, мы тесно взаимодействуем с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями с тем, чтобы обеспечить надлежащим образом проживание наших граждан в своих квартирах.

– Этой осенью наши читатели несколько раз жаловались на плохое отопление. К вам с подобными жалобами обращаются?

– Были обращения на эту тему. Когда начинали разбираться, оказывалось, что где-то проблема возникала из-за обычного завоздушивания системы отопления. Совместно с конкретными управляющими компаниями мы подобные проблемы быстро решали.

–Куда обращаться жильцам, если в квартире холодно?

– В первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию, либо ТСЖ. Вызвали специалистов, установили причину, начали ее устранять. Как показывает практика, в большинстве подобных случаев причиной холода в квартирах становятся недоработки управляющих компаний.

Если не удается решить проблему совместно с управляющей компанией, любой гражданин вправе обратиться в Государственный жилищный надзор, администрацию района, либо администрацию города, в том числе можно обратиться в прокуратуру.

– Бывают такие ситуации, когда кто-то в своей квартире перекрывает батарею. При этом соседи с других этажей страдают от недостатка тепла. В управляющих компаниях в подобных ситуациях обычно говорят, ищите, кто перекрыл, решайте сами эту проблему. Можно ли считать правильным такой порядок действий?

– Я считаю, нет. Если кто-то перекрывает у себя радиатор, лишая других людей тепла, это, конечно, не правильно. В прошлом году у нас были обращения именно по таким ситуациям. Очевидно, что в подобных случаях необходимо вмешательство управляющей компании. Больше скажу, бывает, что люди, перекрывая у себя батарею, даже не понимают, что создают проблемы соседям. Такие истории нам тоже знакомы.

Сам себе управдом

– Дмитрий, с какими жалобами горожане обращаются в вашу ассоциацию чаще всего?

– Это, прежде всего, жалобы на управляющую компанию. Часто люди считают, что управляющая компания обслуживает некачественно и те деньги, которые люди платят из месяца в месяц, не отрабатываются. Чаще всего этого происходит из-за того, что нет должного взаимодействия между собственниками и управляющей компанией.

Надо сказать, что у нас часто возникают споры по передаче домов. Часть недовольных собственников приводит другую управляющую компанию, она, желая заработать деньги, принимает дом. Но по факту при переходе дома от одной управляющей компании к другой, на какой-то период времени им никто не занимается. В это время собственники, как правило, тоже находятся в разладе.

– Алтайская ассоциация жилищного самоуправления проводит так называемую «школу домкомов». Чем полезны эти занятия для простых граждан?

Законодатель поставил задачу по поводу создания совета домов, но, как показала практика, не все так просто. Здесь возникает некий информационный вакуум у собственников, и они не всегда понимают, что надо делать, в том числе совету дома и его председателю. В этой связи наша организация решила возобновить «Школу домкомов» с той целью, чтобы люди могли получить правильную, нужную информацию о том, как взаимодействовать с управляющей компанией, поделиться опытом и принять конкретные действия.

– И каковы результаты?

– Мы предлагаем гражданам быть не зрителями, а участниками процесса связанным с управлением их многоквартирным домом. Одна из новых форм взаимодействия – общественный жилищный надзор. Каждому из собственников предлагается стать общественным инспектором и решать в своем доме вопросы не по средствам обращений в государственные органы, которые завалены жалобами, а выдавать свои предписания совместно с общественными организациями, что позволит заметно быстрее решать возникающие проблемы.