Уникальные уроки: алтайских школьников обучают ОБЖ в дополненной реальности

В Алтайском крае для детей и подростков разработали уникальную программу обучения ОБЖ, аналогов которой нет в России.

- Мы решили «перезагрузить» всю нашу деятельность и выйти на новые уровни обучения, в том числе по двум направлениям, – рассказывает начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин. – Первый проект – «Научись спасать жизнь». Обучает основным навыкам спасения людей. Второй проект заключается в обучении безопасности по всем направлениям – пожарная безопасность, безопасность в быту, на природе и так далее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/679955" frameborder="0"></iframe> Новый формат обучения ОБЖ.Анна СЕМИНА

Проект «Научись спасать жизнь!» стартовал в регионе в 2017 году. На данный момент специалисты краевого института повышения квалификации работников образования обучили ему уже около 800 педагогов.

- Обучение прошли не только школьные педагоги, но и специалисты из детских садов и из сферы дополнительного образования. Теперь их задачей стоит обучить навыкам спасения детей и их родителей, - говорит врио заместителя министра образования и науки Алтайского края Инесса Долженко.

Новый формат обучения ОБЖФото: Анна СЕМИНА

Дополненная реальность

- Ни для кого не секрет, что современные дети плохо реагируют на плакаты, практически не любят читать. Поэтому перед нами стояла задача придумать игровой интерактивный формат, который их заинтересует, - продолжает Долженко.

Для удобного и эффективного обучения детей был разработан новый формат передачи информации. Так ,на свет появилась настольная игра с элементами дополненной реальности «Формула безопасности». Суть его заключается в том, что наводя на ту или иную картинку камеру смартфона или планшета, ребенок видит ролик, рассказывающий об опасных ситуациях и о том, как их избежать. К примеру: как правильно вести себя, если провалился под лед. Одно дело, когда педагог рассказывает школьнику об этом и совсем другой пример, когда он видит это на экране.

Новый формат обучения ОБЖФото: Анна СЕМИНА

И это еще не все. К ситуационным картинкам прилагаются разные карточки, из которых также следует выбрать правильные ответы. Так процесс обучения проходит гораздо веселее.

- Уникальность проекта заключается в том, что не нужно печатать буклеты или учебники. Он дистанционный. Он размещен в интернете. Программу можно скачать и сразу начать обучать детей. Любой учитель, даже в сельской школе, может распечатать даже в черно-белом формате картинки и проводить с ними игровые занятия. Я думаю, что такая практика будет распространяться по всей России. В центральном аппарате МЧС этим продуктом уже заинтересовались и рекомендовали его по другим субъектам, - говорит Игорь Лисин.

Новый формат обучения ОБЖФото: Анна СЕМИНА

Отработка на практике

Также в рамках проекта «Научись спасать жизнь!» в школы края закупили манекены, на которых дети могут отрабатывать оказание первой помощи. В обозримом будущем этот опыт начнут перенимать и другие регионы.

- Уроки ОБЖ стали интереснее – дети буквально загораются. Плюс сегодняшний класс, который был у меня на уроке, уже два года занимается туризмом, поэтому им все интересно, - говорит учитель ОБЖ школы №49 г.Барнаула Елена Логинова.

По словам педагога, к счастью, ее ученики в реальной жизни с опасными ситуациями редко сталкиваются. Лишь однажды несколько лет назад, один из семиклассников сам едва не пострадал.

Новый формат обучения ОБЖФото: Анна СЕМИНА

- Была зима, и мы проходили тему обморожений. В один из дней мальчик пошел гулять на Барнаулку и провалился под лед. К счастью, речи об утоплении не шло, но он весь промок, а на улице стоял мороз, - рассказывает Елена Викторовна. – Помня о том, что первая задача – согреться, он не постеснялся и позвонил в первую попавшуюся квартиру. Там оказались очень отзывчивые люди: они его обогрели, напоили горячим чаем и вызвали его родителей. Так что он не успел замерзнуть и даже не заболел после этого.

Кстати, за последние годы система преподавания ОБЖ несколько изменилась. По словам педагога, любимая многими «Вспышка справа! Вспышка слева!» (команда, чтобы человек мог вовремя отреагировать в случае взрыва) уже не актуальна, но детей во время военных сборов этим навыкам тоже обучают. В основном с такими заданиями они сталкиваются на играх типа «Зарница».

- Им очень нравится и противогазы надевать, и вот эти резкие падения. Когда не в ту сторону, сразу столько обиды и разочарования. А если угадал в какую сторону вспышка – абсолютный восторг. Действительно жаль, что сейчас такое проводится только на соревнованиях, - говорит преподаватель.