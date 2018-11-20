Барнаулец отделился от бывшей жены и дочки-инвалида красно-белой лентой

Совершенно абсурдная ситуация произошла между бывшими супругами - Олегом и Жанной Викторовыми, жителями Барнаула. После развода женщина вместе с дочерью-инвалидом осталась жить в их общей ипотечной квартире, но не имеет права, как и ребенок, заходить за красно-белую ленту.

Несчастливая семейная жизнь

Олег и Жанна поженились в ноябре 2010 года, спустя два года после знакомства. Уже летом в семье появилась маленькая Злата. К сожалению, у девочки оказались проблемы со здоровьем - она практически ничего не видела.

- Олег предложил отдать дочку в детский дом, чтобы жить для себя. Из-за болезни ребенка в семье начались проблемы, доходило до того, что он в моем присутствии сидел на сайте знакомств. Мы приняли решение разойтись и летом 2013 года подписали все необходимые документы, - рассказывает женщина.

Барнаулец запретил бывшей жене и дочке-инвалиду заходить за лентуФото: из личного архива героя(ев) публикации

Еще будучи в браке, в декабре 2011 года Викторовы взяли ипотеку. По документам у каждого из супругов было по 1/2 доли в однокомнатной квартире площадью 32 «квадрата» на первом этаже дома на Северном Власихинском проезде. Главным заемщиком стал Олег, а Жанна выступила созаемщиком.

Дележка квартиры

Практически сразу после развода Олег вновь женился и начал судиться с бывшей супругой за имущество, в том числе за детскую кроватку и диванчик Златы, а также за величину и так маленьких алиментов.

- В 2015 году он подал иск о вселении его в квартиру, угрожая, что, если выиграет - жить мы будем с гастарбайтерами, - рассказывает женщина. - Однако суд Индустриального района отказал ему во вселении и разрешил владеть и пользоваться только своей долей. Следом от мужчины поступил иск о том, что мы с дочкой заходим на его долю и за это должны платить ему.

Жанна не смогла доказать, что не пользуется долей квартиры бывшего мужа, поэтому с нее потребовали взыскать 50 тысяч рублей.

Барнаулец запретил бывшей жене и дочке-инвалиду заходить за лентуФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Увидев, что суд встал на его сторону, он следом направил такой же иск за прошлый период нашего проживания с дочкой. Во время выездного судебного заседания суд зафиксировал, что мы со Златой пользуемся только половиной комнаты и кухни, - поясняет женщина.

Таким образом, Жанне с дочкой остались только половина жилой комнаты, половина кухни, балкона и встроенного шкафа-купе в коридоре. Посреди комнат висят красно-белые ленты, вход за которые строго запрещен. Полноценно пользоваться они могут только ванной комнатой, хотя ее тоже хотели поделить.

До того как начались судебные тяжбы, Жанна предлагала бывшему супругу мирно решить вопрос, однако мужчина отказался продать ей свою часть и оформить ее на своего ребенка взамен алиментов.

Драма продолжается

На звонки «Комсомолки» бывший супруг Жанны не отвечает, однако нашим коллегам с НТВ он заявил, что женщина просто-напросто ломает комедию:

- Я на десять лет сейчас перекрыл ипотеку досрочными платежами, по алиментам у меня долгов тоже нет. А она мне даже ребенка не дала за все это время ни разу, - заявляет Олег Викторов.

Как пояснила Жанна, ипотеку мужчина не перекрыл, а частично «скостил».

Барнаулец запретил бывшей жене и дочке-инвалиду заходить за лентуФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Ипотека была взята на 30 лет. За все время я заплатила 700 тысяч рублей при стоимости квартиры в 1 млн. 400 тысяч рублей. Олег говорит, что он перекрыл ипотеку, но нет, он частями отдал банку максимум 200 тысяч, и срок, соответственно, уменьшили, а на сколько - пять или десять лет - я не знаю, - он никаких документов не показывает, - поясняет собеседница. - Викторов хочет увеличить выплаченную им долю по ипотеке, чтобы я не могла через суд лишить его доли в квартире за компенсацию.

Иски на взыскание с экс-супруги арендной платы все же оказались в суде. Первый процесс Жанна проиграла, теперь должна бывшему мужу 50 тысяч рублей. Таких денег у нее не было, и судебные приставы наложили арест на автомобиль женщины. Недавно супруг подал второй иск, его удалось отклонить. Коллегия на этот раз не нашла доказательств того, что мать с ребенком заходят на чужую территорию.

- Я работаю экономистом и просто не могу платить ипотеку, аренду и воспитывать дочь-инвалида. В социальных сетях многие пишут о том, зачем я вынесла на всеобщее обозрение эту драму, но у меня нет больше никакого выхода, - заключила Жанна.

Инстаграмм Жанны - @zhannaviktorova22ru

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