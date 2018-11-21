2018-11-21T10:51:42+03:00
Общество

Икона Божией Матери «Скоропослушница»: где помолиться жителям Алтайского края и о чем попросить

22 ноября - праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница»
САПОЖКОВА Александра
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Просить у «Скоропослушницы» можно все, что угодноПросить у «Скоропослушницы» можно все, что угодноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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22 ноября отмечается праздник иконы Божьей Матери «Скоропослушница». На иконе Богоматерь изображена с Иисусом Христом на руках. Младенец одной рукой благословляет людей, а в другой держит свиток. Характерная черта - правая пяточка Богомладенца обращена к молящимся.

- Эта икона пользуется большой любовью и почитанием, - рассказывает барнаульский священник Димитрий Никитин. - Само название «Скоропослушница» говорит о том, что Божья Матерь являет скорую помощь тем, кто к ней приходит с верой. Она исполняет прошения скоро.

Фото с сайта azbyka.ru

Фото с сайта azbyka.ru

Где помолиться «Скоропуслушнице» жителям Алтайского края

Как выяснилось, эта икона довольно редкая в нашем крае. Мы нашли ее только в двух храмах:

- Храм Казанской иконы Божией Матери, Бийск, ул. Ильи Мухачёва, 228Б.

- Храм при Свято-Димитриевском мужском монастыре: Алейск, ул. Маслозаводская, 39 (там, кстати, находится икона 1902 года).

В соседней Новосибирской области на станции Мочище (ул. Линейная, 64б) есть храм в честь иконы "Пресвятой Богородицы Скоропослушницы". Туда из Барнаула организовывают паломнические поездки.

А если вы будет в Москве, то загляните в Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» на Ходынском поле ( ул. Маршала Рыбалко, д. 8, корп. 2).

О чем просить

По словам барнаульского священника, просить у «Скоропослушницы» можно все, что угодно.

- То, чего не хватает в жизни. Здоровья себе и родным, достатка в семье, ума, помощи детям в обучении и прочее. То есть универсальные прошения , - поясняет Димитрий Никитин.

Но вообще, по словам священника, к Божьей Матери можно обращаться с разным проблемами независимо от иконы, также как и к святителю Николаю.

- Мы ведь не к иконе идем, а к святому. Все зависит от веры вашей. Молиться нужно и в церкви, и дома, - поясняет он.

Кстати, сколько всего образов Божией Матери написано, точно не известно. Но в месяцеслове, изданном Московской патриархией, упомянуто 295 названий. По иконографии образы Богородицы разделяют на три вида: Елеуса (умиление, мать и младенец прильнули друг к другу), Оранта (с воздетыми руками), Одигитрия (младенец благословляет Богородицу),

Чудеса: исцеление бесноватых

«Скоропослушница» известна своими чудесами в исцелении людей от беснования. Так, в позапрошлом веке вдова Анастасия Фролова страдала бесноватыми припадками. Как пишет «Азбука верности», она неистово кричала и билась, так что несколько сильных мужчин не могли удержать ее. Родные посоветовали ей побывать у иконы «Скоропослушницы». Страдания женщины прекратились, когда у иконы отслужили молебен. А через два года от этого образа получила исцеление московская крестьянка Марфа Палкина, которая тоже страдала припадками беснования.

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