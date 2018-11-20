2018-11-20T12:04:13+03:00
Общество

Проект «Герои с нашего двора» получит новое развитие в Алтайском крае

Его главная цель – привлечение детей в спортивные секции
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Проект «Герои с нашего двора» получит новое развитие в Алтайском крае Фото: Анны СкоробогатовойПроект «Герои с нашего двора» получит новое развитие в Алтайском крае Фото: Анны Скоробогатовой
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Пожалуй, каждый, кто живет в Барнауле, видел в разных частях города баннеры, на которых изображены юные спортсмены, уже добившиеся значительных результатов. Эти изображения сопровождаются подписью «Герои с нашего двора». Именно так называется проект, который направлен на привлечение большего количества детей в спортивные секции.

Изначально проект «Герои с нашего двора» появился в июле 2017 года в Новосибирске. Этот опыт решила перенести в наш регион руководитель информационной площадки «СХ News» Анна Серова. Сейчас она является руководителем проекта «Герои с нашего двора» по Алтайскому краю.

– В марте 2018 года состоялась первая фотосессия. Во взаимодействии с региональными федерациями по видам спорта мы изготовили порядка 70 баннеров с изображениями наших юных спортсменов, добившихся заметных результатов. Буквально в октябре мы провели еще одну фотосессию. В ней приняли участие 30 спортсменов, в том числе четырехкратный призер юношеских Олимпийских игр – гимнаст Сергей Найдин. Следующая фотосессия запланирована на январь 2019 года, – рассказала Анна Серова во время пресс-конференции, которая была посвящена презентации проекта в регионе.

На этом же мероприятии присутствовал руководитель проекта «Герои с нашего двора» по Сибирскому федеральному округу Александр Бормотов. В свою очередь он рассказал, об особенностях реализации проекта в Новосибирской области.

В соседнем регионе помимо изображений юных спортсменов представлено еще несколько направлений проекта. В частности серия «Сила традиций». На этих баннерах – фото олимпийских чемпионов и чемпионов мира вместе с начинающими спортсменами, которые занимаются этими же видами спорта.

Еще одно важное направление – «Герои с неограниченными возможностями». На этих изображениях представлены дети, которые вопреки серьезным недугам успешно занимаются спортом и завоевывают награды на разных уровнях.

Как отметила Анна Серова, в Алтайском крае также намерены развивать эти направления. На баннерах, посвященных серии «Сила традиций», появятся такие выдающиеся спортсмены, как Иван Нифонтов, Сергей Хорохордин, Андрей Гречин, Сергей Шубенков, Татьяна Котова, Иван Вишневский и другие прославленные атлеты, многие из которых уже закончили профессиональную карьеру, но продолжают оставаться яркими примерами для подрастающих поколений.

Что касается направления «Герои с неограниченными возможностями», то в нашем регионе ему также будет уделено повышенное внимание. К слову, один из таких баннеров уже изготовлен. На нем изображен кандидат в мастера спорта, победитель чемпионата России, бронзовый призер Кубка России Кристина Агафонова.

Еще одним направлением проекта станет серия изображений «Тренер с нашего двора», как дань уважения тем людям, которые приводят ребятишек к серьезным спортивным достижениям.

Как отметил Александр Бормотов, за время реализации проекта «Герои с нашего двора» в Новосибирской области, посещаемость спортивных секций в регионе увеличилась на 25%. В Алтайском крае также намерены изучить статистику, но уже сейчас представители некоторых спортивных федераций отмечают рост желающих заниматься спортом, а это главный результат проекта.

Справка КП

Проект «Герои с нашего двора» действует в рамках федерального проекта «Детский спорт». Он уже запущен в 10 регионах России, еще в 8 регионах ожидается его старт. Алтайский край стал вторым регионом страны, после Новосибирской области, где появился этот проект.

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