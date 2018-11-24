Мужчина напал на девушку ради буханки хлеба и пустого кошелька

34-летний житель Алтайского края пойдет под суд за то, что напал на девушку ради ограбления. Его наживой стала буханка хлеба и пустой кошелек.

Инцидент произошел в столице Республики Алтай в сентябре этого года. Пьяный мужчина поздно вечером на одной из улиц Горно-Алтайска встретил девушку, которая возвращалась домой.

- Сначала несколько минут он шел следом ней, а затем напал сзади. Сорвал с плеча сумку и вдобавок к этому решил проверить есть ли что-нибудь ценное у нее в карманах. Девушка, конечно же, попыталась вырваться, но злоумышленник с силой схватил ее за руку и повел в неосвещенное место, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Алтай.

К счастью, у девушки в кармане оказался телефон, она смогла набрать номер отца и крикнуть ему что с ней произошло и где она. После звонка упала на землю, в надежде, что мужчина отстанет от нее. Но не тут-то было. Он схватил ее за волосы и стал волочить.

- Она кричала и звала на помощь, но рядом никого не было. Но благодаря тому, что нападение произошло недалеко от дома, вскоре подоспели родители. Вор же схватил сумку девушки и убежал, - также уточняют в полиции.

Каково же было разочарование злоумышленника, когда он открыл сумку и увидел в ней лишь буханку хлеба и полупустой кошелек. Более того, в тот же вечер полицейские задержали его прямо на улице.

Материальный ущерб потерпевшая оценила в сумму, превышающую две тысячи рублей. Что касается всего остального, то эксперты оценили и физическое состояние девушки. Напавший на нее мужчина причинил ей травмы, повлекшие вред здоровью средней степени тяжести.

Данное преступление в полиции квалифицировали как разбой. Жителю Алтайского края грозит до восьми лет лишения свободы. Расследование окончено и дело передано в прокуратуру для утверждения.