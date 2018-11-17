Более половины теплосетей Барнаула уже отслужили свой срок

Только за последнюю неделю в Барнауле произошло три крупных коммунальных аварии. В результате около 120 многоквартирных домов и ряд социальных учреждений на несколько часов были отключены от отопления. 16 ноября во время пресс-конференции руководители Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании рассказали о причинах произошедшего.

«Не называйте это авариями»

В самом начале брифинга директор филиала Игорь Лузанов попросил журналистов не называть случившиеся порывы на теплосетях авариями. У энергетиков подобные ситуации принято именовать – «функциональные отказы». Но, как бы там ни было, это обычная терминология, и простым горожанам от нее не жарко и не холодно. А вот когда твоя квартира на несколько часов остается без отопления, тут не такими терминами заговоришь. К сожалению, многим барнаульцам, еще не до начала календарной зимы, пришлось испытать на себе последствия порывов на теплотрассе, которые, да простят нас энергетики, мы продолжим называть авариями.

Более половины теплосетей Барнаула уже отслужили свой срокФото: Олег УКЛАДОВ

– Сначала произошло резкое понижение температуры воздуха на улице от 0 до -20 градусов за одну ночь. Обеспечивая потребителей тепловой энергией, мы действуем в соответствии с температурным графиком, утвержденным администрацией города. Когда на улице -20, температура теплоносителя должна быть 117 – 120 градусов. До этого температура носителя была 70 градусов. При повышении температуры теплоносителя происходят физические и геометрические изменения трубопровода, в частности линейные расширения. Особенно это характерно для изношенного трубопровода, – прокомментировал причину произошедших аварий Игорь Лузанов.

Он же добавил, что в прошлом отопительном сезоне только в Барнауле было около 500 подобных отключений.

Процент изношенности сетей в крае только растет

Как рассказал директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс, в краевом центре протяженность тепловых сетей составляет порядка 1300 км, из них 711 км – это изношенные сети, которые уже отслужили свой нормативный срок.

Примерно такая же ситуация в Бийске. Здесь процент изношенности тепловых сетей составляет 55%, а вот в Рубцовске износ сетей оценивают в 66-70%.

Более половины теплосетей Барнаула уже отслужили свой срокФото: Олег УКЛАДОВ

– В этом году в Барнауле мы переложили 13,5 км сетей при нормативе 40 км. Всего на ремонт было направлено 300 млн рублей. Еще 515 млн до конца года будет вложено в инвестиционную программу теплосетевого хозяйства Барнаула – сюда входит строительство новых сетей, переключение котельных на источники СГК, подключение новых потребителей, – сказал Александр Гросс.

Он же добавил, что недавно в компании провели подсчеты, согласно которым на полный капитальный ремонт и замену ветхих тепловых сетей в Барнауле нужен 21 млрд рублей.

Пока ситуация выглядит удручающе. Энергетики говорят, что не обладают такими ресурсами, которые позволили бы остановить отрицательную динамику, не говоря о сокращении процента изношенных сетей.

Как изменить ситуацию?

Отвечая на этот вопрос, Игорь Лузанов рассказал о так называемом методе «Альтернативной котельной». Относительно недавние изменения в федеральном законодательстве позволили органам местного самоуправления и единой теплоснабжающей организации совместно определять стоимость тепловой энергии и фиксировать ее на определенное время.

Энергетики считают, что на сегодняшний день это единственный механизм, который позволяет привлечь инвестиции в теплосетевое хозяйство. Помимо этого метод позволяет избежать серьезных скачков в плане увеличения тарифов.

Игорь Лузанов озвучил, что СГК совместно с краевыми и городскими властями в рамках рабочей группы обсуждают возможность применения в Барнауле «Альтернативной котельной». У СГК есть соответствующие инвестиционные предложения: вложения в размере 6 млрд рублей предполагают замену ветхих участков теплосетей, замещение котельных МУП «Энергетик» мощностями ТЭЦ и модернизацию части котельных.

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