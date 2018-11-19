Трое детей повредили позвоночники на горке: родители судятся с чиновниками

Катание на горке, которая была установлена в парке «Лесная сказка» прошлой зимой, закончились печально как минимум для троих ребятишек детсадовского возраста. Во всех случаях у детей были диагностированы компрессионные переломы позвоночника.

В их числе - 5-летняя девочка. Как рассказала ее мама, все произошло 14 января 2018 года.

– Мы с дочерью гуляли в парке. Когда она увидела деревянную горку, захотела с нее скатиться. Я вместе с ребенком забралась по ступенькам. Усадила ее на ледянку. Когда дочка скатывалась, я обратила внимание, как она подпрыгнула на стыке горки и ледяного покрытия. Мне это не понравилось, но дочь упрашивала, чтобы я разрешила ей прокатиться еще раз. Когда она скатывалась вниз повторно, ситуация повторилась. Она снова подпрыгнула. Когда я подошла к ребенку, увидела у нее слезы. Дочка пожаловалась на боли в спине, – рассказала мама девочки.

Женщина добавила, что на следующий день девочка продолжила жаловаться на боли в спине. Сначала родители подумали, что это просто ушиб, но потом решили обратиться в больницу. Там и выяснилось, что у ребенка компрессионный перелом четырех позвонков. Следующий месяц девочка вместе с матерью провела в больнице. Еще три месяца ушло на реабилитацию. После случившегося родители обратились с заявлением в Индустриальный районный суд Барнаула. К ответу призвали администрацию района.

– Когда я начал заниматься этим делом, выяснилось, что в этот же суд поступило еще два аналогичных заявления, но есть все основания полагать, что пострадавших детей было больше, просто многие родители почему-то не захотели защитить права своих детей, – говорит адвокат, который в суде представляет интересы семьи одной из пострадавших девочек Илья Колесников.

Он же рассказал, что по уголовному делу прошло уже четыре судебных заседания, очередное – назначено на 21 ноября. Правозащитник добавил, что родители пострадавшей девочки намерены взыскать с ответчика, которым выступает администрация Индустриального района Барнаула, денежную компенсацию за лечение ребенка, но главная задача призвать к ответственности тех, кто допустил к эксплуатации опасную горку и предупредить других барнаульцев, что на вид безобидное катание может привести к столь печальным последствиям.

К моменту публикации материала нам не удалось получить комментарии в администрации Индустриального района по поводу того, как могла произойти ситуация, в которой пострадали дети, и приняты ли какие-то меры, чтобы подобное не повторилось.

В Индустриальном суде также пока не пояснили, когда в этом деле будет поставлена точка.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.