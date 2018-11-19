Туалет как пещера: почему мужчинам нужно сбегать от людей

19 ноября – День туалета. Самое время задуматься о его психологической функции в семейной жизни! Оказывается, для многих мужчин клозет становится своеобразной «пещерой», где он прячется от домочадцев, чтобы избавиться от накопившегося стресса.

- Звучит, конечно, смешно – «туалет – как пещера», но это действительно так, - рассказывает барнаульский психолог Юлия Лыжникова. – Мужчины испытывают большой стресс, гораздо больший, чем женщины. На них лежит ответственность по содержанию семьи, ее безопасности. И им требуется время и место для восстановления. Таким местом нередко становится туалет.

Здесь речь идет о классических семьях, когда мужчина и женщина не поменялись своими социальными ролями.

- Другой вопрос, как так мужчина организовал свою жизнь, личное пространство и взаимоотношения в семье, что единственным способом отойти от стресса и привести мысли в порядок стал побег в туалет. Рассматривать туалет как пещеру – это несколько унизительно. Хорошо бы организовать свою жизнь так, чтобы иметь право на отдых, создать территорию, где можно восстановиться, - сказала Юлия Лыжникова.

По ее мнению, ежевечерние «туалетные заседания» - это серьезный звоночек как для самого мужчины, так и для всей его семьи. По-хорошему, родные должны понимать, что их главе необходимо отойти от тяжести навалившихся проблем. Для этого не обязательно иметь отдельный кабинет. Когда отношения в семье основаны на взаимопонимании, достаточно оставить мужчину в покое на любимом диване, на кухне и т.д. или позволить ему сходить в тренажерный зал. «Пещеры» у мужчин разные и если не противиться уходу в них, они с удовольствием будут возвращаться к своим женщинам и детям, а не приносить стресс и раздражение в семью.

Также психолог отметила, что в личном пространстве нуждаются абсолютно все члены семьи: и дети, и жена, и теща. Уважать границы друг друга необходимо всем!