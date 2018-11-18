2018-11-18T12:00:23+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова и Виктор Коклюшкин посчитали Славгород вымышленным городом

Чем насмешили алтайских зрителей программы «Кто хочет стать миллионером» [видео]
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Скриншот видео Первого каналаСкриншот видео Первого канала
Изменить размер текста:

Балерина Анастасия Волочкова и сатирик Виктор Коклюшкин стали участниками программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. И их последний ответ насмешил жителей Алтайского края. Дело в том, что игроки признали вымышленным город Славгород. Тот самый наш славный город, который вполне реален и находится в северо-западной части края, в центре Кулундинской степи, в 394 км от Барнаула и в 20 км от границы с Казахстаном.

Вопрос «Какой из этих городов вымышленный» был девятым. За него ведущий Дмитрий Дибров предложил 50 тысяч рублей. Варианты ответов были следующими: Миргород, Славгород, Старгород и Белгород.

Кто хочет стать миллионером? Выпуск от 17.11.2018. Первый канал.Игра Коклюшкина и Волочковой начинается с 1 ч. 14-й мин.

Реальность Белгорода Коклюшкин и Волочкова определили сразу.

- Я в Белгороде танцевала! – сказала Анастасия. Она, кстати, почти на каждый вопрос приводила какие-то факты из своей биографии (помните, как в «Миллионере из трущоб»), чем вызывала ироничные комментарии со стороны Коклюшкина.

Вопросов не возникло и к Старгороду. А вот над Миргородом пришлось поразмышлять. Да, город описывал Гоголь, но существует ли он на самом деле? Что касается Славгорода - никто из игроков о нем даже и не слышал.

- Хотя ведь есть такие города и села… Например, в Московской области есть село Пронюхалово – кто ж о нем слышал? Мог и Славгород где-то затесаться на безбрежных просторах, - вполне резонно заметил сатирик Коклюшкин.

В итоге участники взяли помощь зала. Но, увы, и зал оказался не силен в географии. Большинство тоже признало вымышленным Славгород. Волочкова предложила поверить гостям, а Коклюшкин ее поддержал, хоть и сомневался.

Правильный ответ участников шоу не порадовал: вымышленным является все-таки Старгород. Это историческая часть Белгорода, но не самостоятельный город. На этом игра пары и закончилась.

Кстати, когда Настя размышляла над вопросом, то пошутила: «Если меня и вас не было в этих городах, то их и не существует». Что ж, если следовать логике, то и Москвы для многих жителей России не существует. А городов с названием Славгород, кстати, два - такой есть еще и в Могилевской области Белоруссии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В сельском магазине обнаружили наркотик
Алтайские школьники помогли найти «черного» лесоруба
На алтайской ферме вспышка бешенства, объявлен карантин
Житель Самарской области пытался украсть деньги с карт бийчанок
Ресторан «Моцарелла» затопило в Барнауле из-за порыва теплосетей
Барнаульцы выкладывают слова из рыбы на снегу
Заупокойные богослужения проведут по всем погибшим в ДТП
Погода на 18 ноября 2018 года в Барнауле: снег, гололед и -5 градусов
В Барнауле эвакуировали посетителей «Леруа Мерлен»
Детские сады и школы Барнаула могут помочь фонду «Облака»
Бийский производитель пельменей нарушил закон о рекламе
Минобрнауки Алтайского края взяло на контроль нарушения в школьных столовых
В сквере имени Германа Титова откроется каток
В Барнауле стартует открытый кубок по скалолазанию
Погода на 17 ноября 2018 года в Барнауле: тепло и снег
Роспотребнадзор выявил нарушения в школьных столовых Алтайского края
Высокопоставленный алтайский полицейский арестован за взятку
Две машины загорелись после столкновения на алтайской трассе
Снегопад парализовал движение в центре Барнаула
Следователи проверят учителей после нашумевшей истории в барнаульском лицее
Кувшинова: Трехлетний бюджет предусматривает значительные средства на поддержку регионов