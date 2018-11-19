2018-11-18T16:00:09+03:00
Общество

В Барнауле вслед за теплом подорожала горячая вода

За ноябрь горожане заплатят и по старому, и по новому тарифу
Дарья САВЕНКО
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За ноябрь горожане заплатят и по старому, и по новому тарифуЗа ноябрь горожане заплатят и по старому, и по новому тарифуФото: Олег УКЛАДОВ
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Вслед за отоплением, в краевой столице увеличился тариф на горячую воду. С 15 ноября 2018 года потребители Барнаульской генерации платят за гигакалорию 1827,32 рублей.

Такое решение приняло управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов. Оно вступило в силу с 15 ноября и действует до конца этого года. Согласно документу, цена первого компонента (холодная вода для горячего водоснабжения) не изменилась – как и раньше, с учетом НДС, она составляет 22,95 рублей за кубический метр. Подогрев воды подорожал с 1779,69 рублей за гигакалорию до 1827,32 рублей. Последний раз тариф на горячую воду повышали 1 июля 2018 года.

Таким образом, за половину ноября горожане заплатят по старому тарифу, а за половину – по новому. Председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин на своей странице в Facebook отметил, что из-за этого могут возникнуть трудности.

– Мало того, что будет еще одно повышение тарифа, так еще повышение случится с середины месяца, и как нам быть в ТСЖ и рассчитывать квитанции? У жителей возникнет масса жалоб, и как это будет проверять Жилищная инспекция? А как делать квитанции в тех домах, которые вновь пришли на обслуживание в СГК - ведь в ГИС ЖКХ не хватает строчек? – сетует Емешин.

Новый тариф будет действовать до конца 2018 года. Вероятно, что 1 января 2019 года произойдет традиционное повышение тарифов на услуги ЖКХ.

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Напомним, теплоснабжающая организация МУП «Энергетик» утратила статус единой теплоснабжающей организации и вошла в состав «Барнаульской генерации» (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3). Вместе с этим тариф на тепло увеличился на 2,67% и составил 1827,32 рублей за гигакалорию (подробнее).

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