Женщина-водитель и семилетняя девочка погибли в аварии с грузовым тягачем

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло 17 ноября в Залесовском районе. Погибли женщина-водитель 1985 года рождения и семилетняя девочка. Скорее всего, это были мать и дочь.

В ГИБДД края рассказали, что авария случилась на 51 километре автодороги «Алтай-Кузбасс» в 13.20.

- Женщина за рулем автомобиля «Тойота Королла» двигалась со стороны Барнаула в сторону Кемеровской области и не справилась с управлением. Она столкнулась с движущимся во встречном направлении грузовым тягачом, которым управлял мужчина 1995 года рождения, - сообщили в Госавтоинспекции.

На фото видно, что машину разорвало на две части, и она превратилась в груду железа. Девочка и женщина погибли на месте. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

В комментариях в паблике «Инцидент Барнаул» сообщили, что женщину звали Татьяна. За пару часов до трагедии ее машину видели в Барнауле на ул. Титова.

Участники паблика предполагают, что, возможно, причиной аварии стали снег и гололед. И отмечают, что обстановка из-за такой погоды на дорогах очень опасная.

- На трассе реально дико! Только вернулась домой, по трассе Павловск-Барнаул ехала. В Павловске на кольце куча КамАЗов, столкновение. Максимум 80 км/ч едешь и трясет. Берегите себя и своих близких! – призвала одна из жительниц Барнаула.

Авария с грузовым тягачем произошла накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП. Его отмечают сегодня. В алтайских храмах пройдут заупокойные службы. А на парковочной площадке ТРЦ «Арена» уже началось мероприятие, на котором показывают работу спецслужб, выезжающих на ДТП - в частности, как извлекают пострадавших из искорёженного автомобиля, как оказывают первую медицинскую помощь.

А мы вспомним о громких смертельных ДТП, произошедших на Алтае или с участием жителей края.

BMW X6 и Renaul. Жертвы: две маленькие девочки и женщина

Рана после этой трагедии еще не успела зарубцеваться. 15 октября водитель BMW X6 Александр Руденко в Барнауле на пр. Ленина (пересечение с ул. Анатолия) пролетел на красный свет и, как пуля, «пробил» Renault, в котором находились трое пассажиров. В итоге 33-летняя женщина и ее 3-летняя дочка погибли по дороге в больницу. 5-летняя дочка водителя скончалась на месте происшествия. Водитель и муж погибшей женщины в тяжелейшем состоянии попали в реанимацию (один уже выписан). На виновнике ДТП не было ни царапины.

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Похороны погибших жительницы Барнаула и ее 3-летней дочкиФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

BMW X5, «Лада» и пешеход. Жертвы: больной онкологией Алексей Бикташев угробил двух человек

В апреле минувшего года на всю страну прогремела авария, которую устроил больной онкологией Алексей Бикташев. В пьяном виде в Барнауле на пр. Ленина (пересечение с ул. Молодежной) он на огромной скорости на BMW X5 проскочил на красный свет и сбил насмерть 27 летнюю девушку, которая шла по переходу. Затем он врезался в автомобиль LADA Largus, водитель которого впоследствии тоже скончался. Иномарка Бикташева прокатилась на крыше несколько метров. Она была просто искорежена, а сам Алексей чудом уцелел. Но в феврале этого года он скончался от онкологии.

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Авария, которую устроил Алексей БикташевФото: со страницы vk.com/barneos22

Infinity Q50 и Toyota. Жертвы: супруги из Барнаула

Авария случилась в июле 2017 года также в Барнауле на пр. Ленина, на перекрестке с ул. Гоголя. Toyota проехала перекресток на красный свет и столкнулась с Infinity Q50. В итоге 42-летний водитель и 37-летняя пассажирка Toyota скончались на месте аварии. Это были супруги Андрей и Анастасия Верещагины. У них осталась 14-летняя дочь.

Свидетели тогда утверждали, что аварию спровоцировал именно водитель Infinity. По их словам, он летел на огромной скорости, а мужчина на Toyota просто не смог адекватно оценить ее в темноте и начал движение.

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ДТП с погибшими супругамиФото: со страницы vk.com/barneos22

Toyota и Honda. Жертвы: шестеро человек

В янваере этого года житель Барнаула устроил жуткое ДТП с шестью погибшими на трассе Р-256 «Барнаул-Новосибирск». Трагедия произошла в районе поселка Майский Черепановского района.

41-летний мужчина, направляясь на автомобиле «Тойота Опа» в сторону Новосибирска, выехал на «встречку», где столкнулся с «Хондой Стрим». За рулем второго автомобиля находился 21-летний житель Республики Алтай. В результате аварии от полученных травм погибли шесть человек - водители иномарок, два пассажира «Тойоты» и два пассажира «Хонды». Еще четверо человек, в том числе ребенок, получили травмы.

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Авария, в которой погибли шестеро человекФото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Toyota, Renau и «Фотон». Жертвы: четверо военнослужащих:

Жуткая авария произошла год назад на федеральной трассе А-322 недалеко от Алейска . Столкнулись легковые автомобили «Тойота Марк II», «Рено Дастер» и пассажирский автобус «Фотон», ехавший из Усть-Каменогорска в Новосибирск. Причиной стало то, что водитель «Тойоты» (с летней резиной) не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате четыре человека в «Тойоте» скончались на месте. Это были молодые парни, военнослужащие алейской бригады.

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