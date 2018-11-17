Половина зала и кухни: жительница Барнаула пытается выжить в ипотечной квартире

Абсурдная ситуация произошла между бывшими супругами – жителями города Барнаула. Женщина после развода вместе с дочерью-инвалидом осталась жить на общей жилплощади, но не имеет права, как и ребенок, заходить за красно-белую ленту. В ситуации разбирались корреспонденты НТВ.

Будучи в браке Жанна и Олег Викторовы взяли в ипотеку квартиру площадью 32 «квадрата». У каждого ½ доли. После развода бывший муж отказался продать женщине свою часть. Ответил отказом он и на то, чтобы оформить ее на своего ребенка. К слову, девочка яляется инвалидом по зрению. Мужчина засыпал бывшую возлюбленную исками об оплате аренды за пользование своей доли в «однушке».

Вскоре в квартире появилась и выездная коллегия судей, адвокаты и эксперты. С рулеткой, линейками, таблицами и протоколами судебное заседание продолжалось несколько часов. После – появилась красно-белая лента. Женщине даже пришлось сделать и небольшую перестановку, чтобы мебель на чужую границу не заходили. Теперь женщина с ребенком могут пользоваться только половиной зала, кухни и балкона.

Бывший супруг при этом уверяет, что женщина просто-напросто ломает комедию.

– Я на десять лет сейчас перекрыл ипотеку, досрочными платежами сократил. Я плачу алименты, по алиментам долгов нет. А она мне даже ребенка не дала за все это время ни разу, – заявляет Олег Викторов.

При иски на взыскание с экс-супруги арендной платы все же оказались в суде. Кстати, сам Олег уже счастлив в новой семье. Первый процесс Жанна проиграла, теперь должна бывшему мужу 50 тысяч рублей. Таких денег у нее нет, и судебные приставы наложили арест на ее автомобиль. Недавно супруг подал второй иск, его удалось отклонить. Коллегия на этот раз не нашла доказательств того, что мать с ребенком заходят на чужую территорию.