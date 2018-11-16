2018-11-15T14:54:19+03:00
Общество

Депутат предложила заменить кондукторов мобильными компостерами

А тем временем перевозчики Барнаула требуют повысить стоимость проезда
Дарья САВЕНКО
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Во время перестройки все транспортные предприятия перешли на кондукторную систему оплаты проезда.Во время перестройки все транспортные предприятия перешли на кондукторную систему оплаты проезда.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Депутат АКЗС Людмила Суслова предложила вернуть в общественный транспорт Барнаула устройства, позволяющие самому оплачивать проезд.

Лучшееиз СССР

Помните, как в советские годы компостеры были во всех видах городского транспорта - автобусах, трамваях, троллейбусах. Во время перестройки все транспортные предприятия перешли на кондукторную систему оплаты проезда, которая сохранилась по настоящее время.

– Форма «кондуктор-пассажир» прочно прижилась в общественном транспорте, и менять это никто не хочет. Но ведь мы идем вперед, и нам необходимо оптимизировать затраты и уходить от человеческого фактора. Ведь можно попробовать внедрить систему оплаты при помощи электронных билетов или приложения на мобильном телефоне, – говорит Суслова. – Я совершенно не против кондукторов, я понимаю, что это – рабочие места, но каким образом мы хотим сдерживать рост цен?

По словам Сусловой, в европейских странах в автобусах установлены компостеры, которые существенно облегчают жизнь, как перевозчикам, так и самим пассажирам.

Исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николай Долженко отмечает, что вернуть компостеры, даже в обновленном виде, в общественный транспорт города невозможно.

– Во-первых, это требует огромных затрат, а мы итак внедрили единую диспетчерскую службу и валидаторы, у нас нет денег на какую-либо модернизацию. Во-вторых, в советское время проезд на автобусе стоил 5 копеек, а на трамвае – 3 копейки независимо от того, куда ты едешь. Сейчас же, совершенно разные цены на проезд до Лебяжьего, Бельмесево, Черницкого. Каким образом устройство разделит пассажиров на тех, кто едет за 20 рублей или 35 рублей? – рассуждает Долженко.

Повышение необходимо

По словам собеседника, транспортные предприятия в настоящий момент находятся на грани катастрофы.

– Автопарк изношен на 80 процентов, новые автобусы не покупаются, заработная палата не повышается, водители разбегаются - в некоторых предприятий до 40 процентов уже не хватает. Растут затраты на запчасти и топливо. Из-за этого падает качество обслуживания. Мы максимум продержимся еще до Нового года, а что будет потом – неизвестно, – говорит Долженко. – Сейчас мы уже не можем заливать летнее топливо, потому что оно замерзает, а как мы купим зимнее, если даже на летнее наскрести не можем? Впереди три месяца суровых морозов. Каждый день на линию выходит все меньше транспорта – автобусы ломаются, запчасти изношены.

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула повышали два года назад. Видимо, в ближайшее время может произойти очередной рост цены на 2 рубля. Хотя Долженко считает, что такое повышение ситуацию никак не спасет.

– Экономически обоснованный тариф на автобусах большой вместимости – 35 рублей, поэтому если мы сейчас увеличим даже до 22 рублей – ничего не изменится. Необходим комплексный подход. Были разработаны и краевая, и городская программы, которые положили под сукно, а именно там прописаны ежегодные мероприятия, которые не дали бы привести сферу перевозок в такой упадок, - заключил собеседник.

Мнение

Владислав Вакаев, депутата АКЗС

– Уже давно назрел и перезрел вопрос глубокой модернизации всей системы общественного транспорта Барнаула. Подходить к этой работе нужно очень серьезно – привлекая не только самих перевозчиков, но и ученых, экспертов, учитывая опыт передовых городов мира. При этом главный принцип новой модели – безусловный приоритет общественного транспорта перед личным. Исходя из этого нам и нужно действовать. Так, необходима проработка системы маршрутов. В частности, ликвидация повторяющихся маршрутов, постоянное отслеживание спроса и уточнение интервалов движения транспорта. Давно пора ввести выделенные полосы для общественного транспорта – это повышает скорость его движения, увеличивает пассажиропоток и, как следствие, рентабельность. Нужно отдавать приоритет транспорту большей вместимости, постепенно избавляясь от маршруток. Нам нужна программа, поощряющая закупку экологически чистого транспорта, а также перевод уже действующего на газ. Нужна и программа по повышению привлекательности общественного транспорта – современные остановки с удобным информационным табло, единый стиль оформления транспорта, информационная работа, направленная на повышение престижности и статуса отрасли и так далее.

Цифра

В автобусах Барнаула работают 1380 водителей и 720 кондукторов, а в трамваях и троллейбусах - 539 водителей и 477 кондукторов.

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