По следам сахалинского беспредела: как спасти детей от агрессии педагогов

Во всемирную паутину и СМИ все чаще стали попадать видеоролики с пугающими кадрами. На днях Сахалин прославился учителем, которая унижала девочку из-за дырки на кофте, в Комсомольске-на-Амуре и вовсе педагог побила мальчика. В Барнауле ситуация не легче – в детском саду «Хэппи Бэби» родители до сих пор судятся с сотрудниками учреждения из-за избитых (по версии родителей) детей, еще до конца не утихли страсти и в лицее №112, который прославился на весь край из-за педагога, унижающего учащихся. Как уберечься от учительского беспредела, рассказали гости радио «Комсомольская Правда» - Барнаул»: писатель и педагог Фарида Габраупова, юрист Мария Доценко (занималась делом об унижении школьников 112-го лицея) и психолог Юлия Лыжникова.

Как защитить ребенка от педагога-беспредельщика?

Прежде всего, считают эксперты, ученики и родители должны постараться не допустить подобной ситуации. Мария Доценко предположила, что конфликты возникли не в одночасье, скорее всего, педагоги раздражались на детей далеко не один урок. Поэтому крайне важно, чтобы родители разговаривали дома с детьми, узнавали, как у них дела и что их волнует.

- Вы ведь знаете, как зовут друзей вашего ребенка? Знаете. А как вы это узнали? Очень просто – он сказал вам. Про конфликт с учителем вы тоже узнаете из разговора с ребенком, если, конечно, будете разговаривать с ним, - сказала Мария.

Также важно самим не допускать хамства по отношению к педагогам, быть с ними корректными и даже дома контролировать свои высказывания относительно школы и учителей.

– Если вы видите, что учитель ведет себя некорректно, хотя бы чуть-чуть, нужно сразу пойти к нему и поговорить с ним об этом. Подчеркну, сначала к учителю! Если это не помогло - идите к директору, - сказала Фарида Габраупова.

Юрист Мария Доценко при этом посоветовала обратиться и к учителю, и к директору в письменной форме через приемную, поставив входящий штамп на заявлении, с требованием ответить также письменно. При этом желательно иметь при себе доказательную базу, например, аудио- или видеозапись. При отсутствии доказательств педагог, скорее всего, будет отрицать, что он обидел ребенка. Тем не менее, письменная форма придает серьезность обращению и заставляет учителя задуматься над своим поведением.

Учителя-хамы и драчуны – люди с эмоциональным выгоранием

Психолог Юлия Лыжникова предположила, что педагоги, которые распустили руки и языки против своих учеников, эмоционально выгорели.

- Скорее всего, эти случаи – не обычные эмоциональные взрывы, речь идет о синдроме эмоционального выгорания и профессиональной деформации. Синдром эмоционального выгорания – сложное явление, многофакторное, в котором присутствует и раздражительность, и смена настроения, и непреходящая усталость… Просто так это не пройдет, учителю нужно восстанавливаться, возможно, на какое-то время прекратить свою педагогическую деятельность, - сказала психолог.

По словам эксперта, восстановиться от выгорания очень трудно, поэтому необходимо не допускать таких ситуаций. Крайне важно, чтобы в трудный момент рядом с педагогом оказался чуткий руководитель, способный его поддержать и помочь.

Эксперты пришли к выводу: остановить учительский беспредел можно обычным внимательным отношением родителей к своему ребенку и руководства школы к педагогам.

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