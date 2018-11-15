Как бросить курить: в помощь – море, таблетки и волшебная книга

«Комсомолка» узнала у общественных деятелей и обычных горожан, как они избавились от пагубной привычки.

Сергей Писарев, депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка, 60 лет:

- Я начал курить в армии в 1978. Мне тогда было 18 лет, я служил на Байконуре. Армейскому другу из Москвы прислали сигареты «Союз-Аполлон», и с того момента понеслось! Бросил курить я только в 2006 году. Для меня это оказалось достаточно легко – я ехал в аэроэкспрессе и захотел выйти в тамбур покурить. И почему-то мне так неприятно стало от того, что я зависим от сигарет, что я достал пачку «Мальборо» и выкинул в окно. В этот же день я улетал во Вьетнам, а там из-за высокой влажности даже не возникало желание закурить. Поэтому, если хотите бросить курить, то езжайте на море. Я больше ни разу не прикоснулся к сигарете.

Владислав Вакаев, депутат АКЗС, 43 года:

- В студенчестве, как и многие, я немного баловался сигаретами, а потом в определенный момент мне попалась статья американского психолога, который рационально пытался объяснить, что курение – это бессмысленное занятие, которое кроме вреда, ничего мне не приносит. Это был Аллен Карр. Последний раз я выкурил сигарету в 2008 году. С тех пор, не смотря на то, что отец у меня курильщик со стажем, меня никогда не тянуло снова закурить.

Иван Олейников, грузчик, 38 лет:

– Первую сигарету я попробовал еще в начальной школе. Постоянно начал курить с 15 лет. Эта привычка затягивала меня все сильнее. Постепенно у меня появился хронический кашель и одышка. Три года назад я всерьез задумался о том, что пора бросать курить. Как-то я сказал об этом вслух за ужином. Уже на следующий день жена купила для меня специальные таблетки. Я сразу начал их принимать, при этом продолжал курить. Каждая следующая сигарета вызывала у меня все большее отвращение. В итоге я за несколько дней полностью отказался от сигарет, вместе с этим перестал пить таблетки, даже не закончив курс.

Спустя три года после последней выкуренной сигареты я чувствую себя гораздо лучше. Практически перестал кашлять. Стало легче дышать. Сейчас табачный дым вызывает у меня только раздражение. Кстати, что немаловажно - с деньгами после отказа от курения стало лучше, все-таки сигареты стоят не дешево.

Иван Олексюк, корреспондент «Комсомольской правды»:

- Я завязал с сигаретами после книги Аллена Карра «Легкий способ бросить курить». До этого я выкуривал по 20 сигарет в день, меня мучил кашель, я не мог спать и подняться без одышки на второй этаж, но все попытки бросить заканчивались поражением. Однажды я решил завязать, уехав в деревню, где не было магазина. Когда у меня кончились сигареты, я был готов курить веник. Как последний наркоман, я ходил по деревне в поисках затяжки - выручил мужик с дальнего конца деревни, у которого нашлась лишняя пачка. После прочтения книги, я вдруг понял, что больше не хочу курить. Вообще. Никакой дрожи в руках или желания выкурить сигаретку утром или после еды. В первый же день «внутренний голод», который раньше заставлял меня докуривать бычки, стал казаться признаком очищения. Через три дня я забыл, что когда-то был курильщиком.

Петр Винс, режиссер-постановщик, актер театра и кино, шоумен, член команды КВН «Дети Лейтенанта Шмидта», 46 лет:

– Я бросил курить еще 12 лет назад. На самом деле, просто надоело. Когда занимался серьезными творческими проектами, мог скуривать в день до двух пачек. Однажды утром решил, что вот сегодня я не буду курить весь день. Продержался. Решил продолжить этот эксперимент. Так прошел месяц, и желание курить отпало само собой.

Мог бросить курить еще раньше. Однажды на гастролях схватил воспаление легких. Тогда у нас был тур по городам Поволжья, и мы в буквальном смысле ночевали в автобусе, а уже осень стояла. Тогда мне врач настоятельно рекомендовал бросить курить, но я избавился от этой привычки только спустя три года.

Всем, кто еще курит, я советую прекратить с этой, на первый взгляд, маленькой слабостью, которая на самом деле рано или поздно может привести к большим неприятностям.

Екатерина Савкина, 26 лет, преподаватель танцев:

- Как и многие, я сделала первую затяжку, когда училась в университете. Хотелось не быть белой вороной, и я стала бегать вместе с однокурсниками покурить на улицу. Мысли о том, что пора бросить, посещали не раз, но в моем окружении все курили. Осознание того, что курение убивает, пришло ко мне после университета, когда я начала преподавать танцы в школе искусств. Мне не хотелось бегать за угол, прячась от моих воспитанников, окутывать себя этим «прекрасным» запахом, да и легкие в танцах очень важны. Я бросила одним днем. Прошло уже пять лет, и мысли закурить даже не посещают. Поэтому, если хотите бросить курить – займитесь тем делом, которое вам нравится, подключите спорт и тогда уже не будет желания притронуться к этой гадости.