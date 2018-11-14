Пернатая и прожорливая гостья из Кемерова прибыла в Барнаул

Пеликана, которого нашли на озере Алчедат в Кемеровской области, привезли в Барнаул. До весны девочка будет жить с шестью пеликанами, которых спасли от смерти около поселка Заветы Ильича под Алейском.

Птицы-потеряшки

Потерявшихся птиц обнаружили практически одновременно в Кемеровской области и Алтайском крае. У нас птиц нашли местные жители на водоеме под Алейском. Сотрудники организации помощи диким животным Барнаула «Ноев Ковчег» провели спасательную операцию и поместили пеликанов в спецприемник. В ином случае они бы погибли от холода и голода.

Такая же история с птицей из Кемеровской области. Одна-одинешенька она теряла силы и уже готова была умереть, но ее спасли и поместили в Центр сохранения биоразнообразия Кемеровского государственного университета. Специалисты приняли решение отправить ее к сородичам в Барнаул. В начале этой недели волонтеры доставили Анфису, а именно так назвали потеряшку, в Алтайский край. Приехали они не с пустыми руками – привезли 50 килограмм рыбных угощений! Именно столько удалось собрать жителям Новосибирска.

Центр реабилитации диких животных (ЦРХП НСО)

Смотря на стаю пеликанов-потеряшек, невозможно не заметить гостью – она отличается окрасом. Орнитологи считают, что причина заключается в месте обитания и водоеме той или иной группы птиц. Однако это не помешает птицам – пеликаны стайные, поэтому легко нашли общий язык.

Совместная зимовка

Всемером пеликаны будут жить до самой весны. В апреле-мае птиц выпустят на один из водоемов Алтайского края, где они смогут создать семью и дать потомство. Мало кто знает, но у нас, в Бурлинском районе, есть пеликаний заказник. Там птицы гнездятся уже порядка 20 лет. Он не такой популярный, как лебединый, потому что пеликаны живут в зарослях озера и увидеть с берега их трудно.

Между тем, актуальной остается проблема питания пеликанов. Кушают они много – более 15 килограммов в день. Анфиса только-только начала набирать вес, поэтому рыбы ей нужно немало. «Ноев Ковчег» просит любую рыбу, можно даже не целую, а части – кишки, головы, хвосты. Самое главное, чтобы она была свежая. Если вы хотите помочь, то можно обратиться к руководителю организации Артему Кучеру по телефону: 8-962-802-54-57 или через группу «Вконтакте»: vk.com/kovcheg_brn.

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