Какие улицы отремонтируют в Барнауле в 2019 году

В следующем году в столице Алтайского края реконструируют проезд от Власихинской до Трактовой, построят дорогу на Солнечной поляне, а также залатают дыры более чем на 30 улицах.

2018-й

В уходящем году в Барнауле по проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 44 дороги общей протяженностью 72 км. Всего на это было потрачено около 1 млрд. 600 млн. рублей. Комфортней ездить стало по улицам Панфиловцев, Юрина, Привокзальной, 40 лет Октября, Челюскинцев и многим другим. Появилась в 2018 году в краевой столице и новая дорога, которую уже смогли оценить автомобилисты. Это участок улицы Балтийской от улицы Попова до проспекта Энергетиков.

2019-й

Специалисты комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула уже определились с тем, на каких улицах в следующем году пройдет ремонт дорог. Так, реконструируют в 2019 году в городе 33 улицы, в числе которых как крупные магистрали, так и небольшие улочки.

Пожалуй, самый главный отрезок, где планируется ремонт, это проспект Ленина от улицы Северо-Западной до площади Октября и от улицы Димитрова до площади Баварина. На этих участках провалились люки, что создает аварийную ситуацию для водителей. В центре также планируют реконструировать проспект Социалистический (от улицы Молодежной до проспекта Строителей); проспект Комсомольский (от Димитрова до Льва Толстого); улицу Льва Толстого (от Максима Горького до пр. Комсомольского), улицу Пролетарскую (от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев) и другие.

Также в Барнауле планируется:

- Строительство объездной дороги вокруг города;

- Строительство дороги по улице Солнечная Поляна от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов;

- Ремонт разбитого участка улицы Попова от улицы Власихинской до улицы Трактовой;

- Завершение обустройства третьего Малаховского кольца;

- Открытие дороги по улице Сергея Ускова от улицы Балтийской до улицы Власихинской.

Денежки

На дороги Барнаула в 2019 году планируют потратить 830 млн рублей. Большую часть – 580 млн рублей – выделили из федерального бюджета, 158 млн - из краевого бюджета, более 90 млн рублей - из городского бюджета.