Трубы рвутся тут и там: Барнаул захлестнула череда коммунальных аварий

Барнаульцы всерьез обеспокоены тем, как бы город не погряз в коммунальном хаосе. Первые же морозы показали, что краевая столица не готова к зиме. Жалобы на плохое отопление из разных районов краевой столицы поступали еще с сентября, а при первых настоящих холодах город буквально захлестнула череда коммунальных аварий.

Списали на старость

Не успел город отойти от серьезных коммунальных аварий в выходные дни (10 ноября на улице Попова образовалось целое «море»), как во вторник, 13 ноября в Барнауле произошла новая авария на теплосетях по адресу ул. Димитрова, 161. Из-за этого без отопления остались жильцы 21-го многоквартирного жилого дома. Также остыли батареи в корпусе Алтайского педагогического университета.

На улице Попова образовалось целое «море».Фото: Олег УКЛАДОВ

– Этот участок имеет высокую степень износа. Его эксплуатируют более сорока лет, что почти в полтора раза выше нормативного срока, – сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Там же добавили, что на аварийном участке работали три бригады из 14 человек, было задействовано 10 единиц техники.

Напомним, что еще одна серьезная авария произошла в Барнауле 11 ноября. В этом случае также произошло повреждение теплотрассы диаметром 300 мм по адресу ул. Горно-Алтайская, 6. В результате несколько часов без тепла и горячей воды оставались более 50 жилых домов, детский сад, школа и поликлиника.

При первых настоящих холодах город буквально захлестнула череда коммунальных аварий.Фото: Олег УКЛАДОВ

Примерно в это же время произошла авария на теплотрассе по адресу: ул. Глушкова, 32. Здесь без тепла и горячей воды несколько часов оставались жильцы 49 многоквартирных домов.

Специалисты объяснили, что и эта авария случилась из-за серьезного износа тепловых сетей. Но легче ли от этих объяснений горожанам, которые провели выходной день в холодных квартирах?!

До трех тысяч обращений за сутки

Интересно, что авария на Димитрова произошла примерно за час до визита главы города Сергея Дугина в единую дежурно-диспетчерскую службу управления по делам ГО ЧС Барнаула.

Аварии происходят из-за серьезного износа тепловых сетей.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Сразу после получения сообщения об авариях на ул. Горно-Алтайской и Глушкова в администрации района был создан оперативный штаб. Мы постоянно взаимодействовали с управляющими компаниями, сотрудники управления объезжали социальные объекты – школы, детские сады, медучреждения. Главное – удалось оперативно ликвидировать повреждения, начать запуск тепла, – объяснил главе города заместитель начальника управления по делам ГО ЧС Барнаула Владимир Тяглый.

Он же рассказал о том, что во время возникновения аварийных ситуаций нагрузка на дежурную смену значительно возрастает, в сутки регистрируется до 3000 обращений граждан и отрабатывается до 500 карточек информационного обмена. Именно по проблемам теплоснабжения в единую дежурно-диспетчерскую службу в сутки в среднем поступает до 50 заявок, которые отрабатываются в течение рабочего дня.

Жильцы на несколько часов остались без тепла и воды.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Единая дежурно-диспетчерская служба готова к экстренному реагированию. Не только принимает вызовы, но контролирует ход устранения аварий, координирует действия аварийных служб. Важно, что проводится прогнозирование ситуации, что позволяет принять меры для оперативного устранения негативных факторов. Удобно, что с начала года барнаульцы могут звонить и по номеру 112, – сказал Сергей Дугин.

Порочный круг

Настоящая зима и морозы еще впереди, но многие барнаульцы уже испытали на себе ее первые проявления. Даже те горожане, у которых в квартирах было жарко, говорят, что в этом году ситуация резко изменилась и не в лучшую сторону. В некоторых ситуациях возникает замкнутый круг. Жильцы обращаются со своими проблемами в свои управляющие компании, а там разводят руками, дескать, топят так. Тепловики при этом говорят, что претензии необоснованные и нужно искать проблему в коммуникациях каждого конкретного дома.

Дугин в единой дежурной.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

А в это время

Квартиру залило кипятком

Барнаульская пенсионерка Надежда Головина, которая живет в доме 50-х годов постройки, чудом не пострадала после того, как лопнула труба горячего водоснабжения, проходящая под потолком ее квартиры.

– Целый час горячая вода сплошным потоком лилась с потолка. После этого обвалилась штукатурка, испортились обои. Сама могла обвариться. Никому до этого нет дела, – рассказала женщина о своем несчастье.

Как оказалось, порыв трубы совпал с проведением ремонтных работ по замене кровли. Управляющая, компания, которая обслуживает этот дом, пока ситуацию никак не комментирует.

Специалисты рекомендуют Надежде Головиной обращаться в суд, чтобы установить размер причиненного ущерба, а в дальнейшем его возместить.

– Управляющая компания должна как минимум два раза в год проводить осмотр коммуникаций и своевременно устранять выявленные недостатки. Вполне вероятно, что в данном случае, такая работа не проводилась, – прокомментировал руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов.

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